Uno spazio per i libri di Cenza Thermes  

Se dovesse essere definito utilizzando un motivo ricorrente nella tradizione letteraria, lo si potrebbe chiamare tesoro nascosto. Tesoro, perché si tratta di un’imponente collezione di 3.500 libri, accumulati in una vita di passione per la lettura. Nascosto, perché da più di 15 anni giace dentro scatoloni, un’ottantina, in attesa di trovare la collocazione che meriterebbe.

Chiesti i fondi

Ora il patrimonio librario di Cenza Thermes, conservato nei locali della biblioteca comunale potrebbe essere messo a disposizione di tutti. Il piano dell’amministrazione è quello di restituirlo alla cittadinanza, individuando spazi, all’interno della Monserratoteca, in cui allestire una sala-museo dove esporre l’intera collezione. Per farlo, è stata avanzata una richiesta di finanziamento al Ministero della Cultura, nell’ambito del “Fondo di promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario”.

La biografia

Nata a Sinnai nel 1913 e scomparsa nel 2009, saggista, scrittrice, poetessa, Thermes fu una delle principali anime della vita culturale di Cagliari, cui dedicò diverse pubblicazioni, raccontandone le caratteristiche, le tradizioni e i monumenti. Ma fu anche, per circa un ventennio, prima insegnante e poi preside della scuola media La Marmora di Monserrato. Quella che sorgeva in via Tonara, proprio accanto ai locali dove sarà esposta la sua collezione. Tra la scrittrice e la città si instaurò un legame profondo, tanto da diventarne cittadina onoraria. E così, poco prima della sua morte, avvenuta nel 2009, Thermes dispose di lasciare in eredità al Comune la sua intera libreria, comprendente anche volumi antichi e opere rare. L'assenza di spazi e risorse adeguati per il trattamento della collezione ha tenuto fermi a lungo i libri, ora pronti ad ampliare l’offerta culturale della città. Insieme all’esposizione, la volontà dell’amministrazione è quella di organizzare una serie di conferenze, presumibilmente quattro, per presentare e valorizzare sia la figura della scrittrice, che nel 1999 ricevette il premio “Donna sarda” dal Lions Club per il suo impegno culturale e sociale, che il materiale donato. «Come assessorato alla Cultura, in collaborazione con la biblioteca, ci stiamo muovendo per cercare di rendere disponibile al pubblico questa donazione», spiega l’assessora alla Cultura Emanuela Stara. «Nel progetto abbiamo in mente di realizzare tante attività, per questo abbiamo chiesto un finanziamento al Ministero». Se dovesse pervenire, il contributo servirà anche ad acquistare le scaffalature, le etichette dorso e barcode per la bollinatura di tutti i volumi, locandine, brochure e materiali digitali promozionali, e il necessario per la conservazione e la tutela della donazione. Che da patrimonio di una, potrebbe diventarlo di tutti.

