VaiOnline
Arbus.
10 ottobre 2025 alle 00:24

Uno spazio per gli spettacoli nell’area degradata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un ampio spazio verde, da sempre luogo di rifiuti, in particolare inerti, diventa uno spazio per gli spettacoli. Succede nel cuore del villaggio turistico di Torre dei Corsari, dove il Comune di Arbus ha affidato i lavori ad una ditta esterna con l’obiettivo di trasformare un angolo di degrado in un centro di accoglienza e di interesse per i turisti e i proprietari delle villette. «Le richieste dei cittadini - dice il sindaco Paolo Salis – e la mancanza di uno spazio adatto ad ospitare manifestazioni durante la stagione balneare ha suggerito di attrezzare l’area che molto spesso gli incivili scambiano per una discarica a cielo aperto. Sarà oggetto di una trasformazione urbana, riqualificata anche per attività ricreative, culturali e giochi per bambini». Non è la prima il Comune ha progettato la sistemazione dell’area. Con l’ultimo tentativo è stato realizzato un parco giochi per bambini, allora l’unico in tutto il villaggio. Un successo annunciato, purtroppo i soliti ignoti hanno vandalizzato tutto. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Speleosub muore a Su Gologone

l F. Ledda
La svolta

Gaza, si esulta ma c’è cautela Tel Aviv, attesa per gli ostaggi

Nella Striscia riappare la speranza tra le macerie: «Viviamo nelle tende, non abbiamo più cibo»  
La tragedia

Esperto speleosub muore nelle acque di Su Gologone

Sotto sequestro l’attrezzatura usata Il sindaco di Oliena: missione di ricerca 
Fabio Ledda
Il delitto di Palau

La madre di Ragnedda: «Non credo a mio figlio, deve stare in carcere»

L’imprenditore dimesso da Psichiatria e riportato nel carcere di Bancali 
Andrea Busia
Consiglio

Gli ex presidenti:«Riforme bipartisan o falliranno ancora»

Nella commissione per la Statutaria le proposte dei leader del passato 
L’emergenza

Febbre del Nilo, quarta vittima del virus

Morto un 77enne di Paulilatino, i familiari: servono interventi mirati, malattia da non sottovalutare 
Valeria Pinna
Cronaca

Suonano le sirene: incendio alla Saras Una notte di paura

Allarme alle 3,30 nella raffineria Comune e sindacati: serve chiarezza 
Ivan Murgana