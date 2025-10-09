Uno spazio per gli spettacoli nell’area degradata 

Un ampio spazio verde, da sempre luogo di rifiuti, in particolare inerti, diventa uno spazio per gli spettacoli. Succede nel cuore del villaggio turistico di Torre dei Corsari, dove il Comune di Arbus ha affidato i lavori ad una ditta esterna con l’obiettivo di trasformare un angolo di degrado in un centro di accoglienza e di interesse per i turisti e i proprietari delle villette. «Le richieste dei cittadini - dice il sindaco Paolo Salis – e la mancanza di uno spazio adatto ad ospitare manifestazioni durante la stagione balneare ha suggerito di attrezzare l’area che molto spesso gli incivili scambiano per una discarica a cielo aperto. Sarà oggetto di una trasformazione urbana, riqualificata anche per attività ricreative, culturali e giochi per bambini». Non è la prima il Comune ha progettato la sistemazione dell’area. Con l’ultimo tentativo è stato realizzato un parco giochi per bambini, allora l’unico in tutto il villaggio. Un successo annunciato, purtroppo i soliti ignoti hanno vandalizzato tutto. (s. r.)

