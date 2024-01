Uno spazio intitolato a Doro Levi 

La Giunta comunale ha deliberato di intitolare a Teodoro (Doro) Levi di uno spazio in via Malta, a ridosso del palazzo delle Poste.

Nato a Trieste il 1 giugno 1898, Levi legò parte della sua vita al capoluogo sardo dove fu, dal 1935 al 1938, professore di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana nella Facoltà di Lettere dell’Università e direttore della Soprintendenza alle Opere d’antichità e d’arte della Sardegna. Nel luglio 1938 diresse a Cagliari gli scavi del Tempio-Teatro di via Malta ed è per questo che l’Amministrazione ha deciso di intitolargli lo spazio nella omonima via. Grazie al suo intervento, l’Anfiteatro Romano fu sottratto agli interventi edilizi. Fu nominato Accademico dei Lincei.

