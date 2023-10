«Uno spazio espositivo nel vecchio mercato civico» 

Dopo sei gare deserte, le loggette di via Carlo Felice, le uniche in vita del vecchio mercato civico, potrebbero diventare un centro espositivo: “La città in miniatura”. Per il momento c’è solo la proposta di un ex sindaco, Angelo Bandinu, e la risposta dell’assessore al turismo, Fabrizio Collu, che non chiude le porte alle iniziative che arrivano dall’esterno.

«Sono venuto a conoscenza - dice Bandinu - dell’ennesimo tentativo di vendita senza acquirenti. A questo punto, piuttosto che lasciare i locali chiusi col rischio di provocare danni, io un’idea ce l’avrei: si potrebbero unire e creare uno spazio espositivo in modo che i visitatori possono vedere tutto ciò che Sanluri offre. Sarebbe un bel biglietto da visita, per di più nel cuore abitato e vicino al Palazzo civico».

Per Collu «l’idea è carina e sulla ruota del turismo anche vincente, il problema è chi la gestisce. Non solo ci sono costi da sostenere, a breve avremo disponibile tutto il piano terra del Comune, la polizia municipale si trasferisce. Significa nuovi spazi liberi che dovremo utilizzare e che in questo caso non possono finire sul mercato».

Intanto in città sono diversi gli artigiani che aspettano di mettere in mostra le miniature delle costruzioni simbolo, a partire dal castello, dalle antiche mura, dalle chiese, dal convento e altro ancora. (s. r.)

