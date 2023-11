Uno spazio compiti  per tutti i ragazzi  

Nuovo servizio per gli scolari della scuola primaria e secondaria seneghese. Mercoledì 22 novembre partirà “Spazio compiti” che sarà attivo presso il piano intermedio della Casa Aragonese, nella biblioteca comunale, per tre giorni alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. Gli alunni della secondaria lavoreranno dalle 16 alle 17.30, e quelli della primaria dalle 17.30 fino alle 19.

Intanto la Ludoteca comunale, dopo alcuni lavori di restauro, è attiva per accogliere i bambini fino a 3 anni per apprendere, divertirsi e imparare a socializzare. «Pensare agli spazi e pensare gli spazi significa pensare al benessere dei bambini e dare un senso al progetto educativo di cui rappresentano un’enorme risorsa – ha osservato la sindaca Albina Mereu – Abbiamo sistemato uno spazio accogliente e adeguato in cui sperimentare nuove esperienze socializzanti e ludiche. Un “lavoro di cura” , quello degli educatori, che trova il proprio significato soltanto all'interno della relazione educativa».

