«Uno spazio alternativo per il mercato civico» 

Gli operatori del mercato civico di Iglesias chiedono certezze sul futuro delle loro attività in vista del progetto di riqualificazione della struttura di via Gramsci. Prima ancora di entrare nel merito degli interventi, la priorità resta individuare una sede alternativa dove poter continuare a lavorare durante il cantiere. Il tema della dislocazione delle attività è considerato centrale e ancora irrisolto. A sottolinearlo è Pietro Fenu, presidente del Consorzio degli operatori del mercato civico, che ribadisce la necessità di garantire il lavoro a tutti e denuncia la mancanza di risposte su un aspetto ritenuto fondamentale. «Gli operatori – spiega Fenu – hanno già presentato alcune richieste legate al progetto, evidenziando anche le criticità legate all’assenza di una soluzione condivisa per il trasferimento temporaneo.

I commercianti

I commercianti chiedono inoltre chiarezza sui tempi dei lavori, stimati in circa un anno, e sulle modalità di intervento. Tra le ipotesi, il riferimento è sia a un’organizzazione in due fasi, come avvenuto nel 2004-2005 durante la giunta Carta, sia a modelli più recenti come quello adottato a Cagliari per il mercato di San Benedetto. Gli operatori sollecitano un confronto a breve con l’amministrazione, sottolineando il peso delle incertezze sull’attività quotidiana. Nel frattempo, il Consorzio ha avanzato anche proposte migliorative sul progetto, tra cui «l’inserimento di aree dedicate all’imballaggio delle merci e altre soluzioni per rendere più funzionale il lavoro all’interno della struttura».

Il dialogo

Gli assessorati ai Lavori pubblici e alle Attività produttive puntano sul dialogo e annunciano un incontro imminente con gli operatori. L’assessore alle attività produttive e al commercio, Daniele Reginali, evidenzia come a«lcune richieste siano già state recepite nel progetto» e ribadisce la volontà di condividere con gli operatori la scelta sulla futura dislocazione. Sulla stessa linea l’assessore ai lavori pubblici Nicola Concas, che sottolinea l’importanza di una collaborazione costante per individuare una soluzione adeguata. Il precedente del 2004-2005 rappresenta un riferimento concreto: allora gli operatori, in numero doppio rispetto a oggi, furono suddivisi tra chi rimase nella struttura, pur in spazi ridotti, e chi venne trasferito temporaneamente in via Oristano. Tra le alternative oggi valutate c’è anche il modello cagliaritano legato alla riqualificazione del mercato di San Benedetto. Per Pietro Fenu «bisogna individuare una soluzione che tenga conto delle esigenze di tutte le categorie presenti nel mercato, garantendo la continuità lavorativa senza interruzioni». Il progetto è attualmente al vaglio dei tecnici e sarà a breve sottoposto agli amministratori.

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