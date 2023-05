Uno spareggio per la Seconda 

Nella stagione regolare la gara d’andata, in casa dell’Atletico, si è chiusa con un pirotecnico 3-3. Al ritorno, giocato nel fortino dello Sporting, il fattore campo è stato decisivo: si sono imposti i padroni di casa grazie a una rete segnata da Federico Romero. Entrambe le squadre hanno chiuso il torneo con un punteggio di tutto rispetto. Lo Sporting ha ottenuto 19 vittorie, 5 pareggi e nessuna sconfitta, segnando 93 reti e subendone 26; l’Atletico ha colto 20 successi, chiuso in parità due gare e alzato le braccia davanti all’avversario di turno altrettante volte.

Nell’ultimo turno le formazioni erano appaiate in testa a quota 59 punti, ed entrambe sono salite a 62 vincendo i rispettivi incontri. Lo Sporting Paduledda in casa dell’Isola Rossa trascinato dal bomber Chicco Fresi, autore di una tripletta nel 7-2 finale; l’Atletico Sorso con un perentorio 4-0 tra le mura amiche che ha regolato i conti col malcapitato Ale Castiglia. Dopodomani il match verità: orario e campo di gioco saranno comunicati dalla Federazione.

Archiviato l’ultimo turno di Terza categoria della stagione, manca un solo verdetto: nel girone E, dove Sporting Paduledda e Atletico Sorso sono arrivate in testa a pari punti, uno spareggio stabilirà quale delle due sarà la settima squadra a essere promossa raggiungendo Santadi, Burcei, Solarussa 2012, Bortigali, FC Alghero e Golfo Aranci. La partita decisiva per assegnare l’ultimo passaggio diretto in Seconda categoria è in programma sabato.

A pari punti

Il campionato

Il gruppo F

Nel fine settimana si è disputato anche l’ultimo turno del girone F, ma il verdetto era già stato acquisito da qualche settimana: FC Alghero prima e promossa in Seconda. La capolista si è concessa comunque un’ulteriore passerella, questa volta in casa del Mara: la gara si è chiusa con la vittoria della prima della classe per 8-2.

L’FC Alghero ha chiuso il torneo con 102 reti all’attivo, score identico a quello della seconda forza Atletico Uri, ma la battistrada ha incassato solo 13 reti a fronte delle 27 dell’Atletico.

