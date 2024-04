UNO Show di prado  a riola sardo nel mondiale mxgp 

Il campione del mondo Jorge Prado, in forma strepitosa, si è aggiudicato l’MxGp della Sardegna dopo aver dominato in qualifica il sabato e trionfato in entrambe le gare della domenica. Il ventitreenne galiziano, alfiere GasGas, con il sole e la sabbia di Riola Sardo è andato a nozze e così - dopo i successi in Argentina e in Spagna - in terra sarda ha conquistato anche il 3º round del Campionato del Mondo di Motocross e lasciato pochi dubbi su chi sia l’uomo da battere nella stagione 2024.

In entrambe le gare disputate ieri sul circuito “Le Dune”, lo spagnolo - che in carriera ha vinto anche due mondiali Mx2 - si è lasciato alle spalle due piloti che di titoli iridati in bacheca ne possono sfoggiare cinque: lo sloveno Tim Gajser, ufficiale di Honda Hrc, e l’olandese della Ktm, Jeffrey Herlings, che detiene anche il record di gran premi vinti (103). Eloquente il finale in solitaria di gara2, reso possibile da un passo invidiabile (e non solo dalle cadute di Gajser e Herlings).

La manifestazione organizzata in maniera impeccabile dal Motoclub Motorschool Riola è stata un successo anche di pubblico, con migliaia di spettatori tribune. Oltre all’MxGp, anche la serie cadetta Mx2, il mondiale femminile Wmx e l’Europeo Emx125. Nella Mx2 vittoria dell’olandese De Wolf, che ha dovuto fare i conti col belga Coenen. Il campione in carica Andrea Adamo, dopo il 4º posto in gara1, è stato squalificato in una gara2 che aveva chiuso 3º per aver “tagliato” il percorso. Nel femminile, due quarti posti per Kiara Fontanesi, nell’Europeo a segno l’ungherese Zanocz, out in qualifica i due sardi Simone e Mattia Piredda.

Classifiche MxGp

Gara1 : 1) J. Prado (Spa, GasGas) in 35’36”104; 2) T. Gajser (Slo, Honda) a 5”279; 3) J. Herlings (Ola, Ktm) a 39”521; 4) G. Coldenhoff (Ola, Fantic) a 53”793; 5) P. Jonass (Lat, Honda) a 57”563; 19) I. Monticelli (Ita, Beta) a 1 giro. Gara2 : 1) Prado in 35’’44”443; 2) Gajser a 16”624; 3) Herlings a 27”553; 4) Jonass a 49”572; 5) R. Febvre (Fra, Kawasaki), a 1’00”952; 21) Monticelli a 1 giro. Overall : 1) Prado 50 punti; 2) Gajser 44; 3) Herlings 40; 4) Jonass 34; 5) Febvre 31; 21) Monticelli 2.

Vincitori altre categorie

Mx2 Gara1 : 1) L. Coenen (Bel, Husqvarna). Gara2: 1) K. De Wolf (Ola, Husqvarna). Overall : 1) De Wolf 47. Wmx Gara2 : 1) L. Van Drunen (Ola, Yamaha). Overall: 1) Van Drunen 50. Emx125 Gara2 : 1) N. Zanocz (Ung, Fantic). Overall : 1) Zanocz 47.

RIPRODUZIONE RISERVATA