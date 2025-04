uno show di balliana a OLBIA 

Enrico Balliana, Junior di Arborea, è tornato nell’Isola con una maglia “straniera” (quella della Ecotex, la sua nuova squadra bresciana) per dominare la 60ª Coppa Domenico Dentoni per Allievi/Juniores, gara che a Olbia ha aperto la stagione agonistica del ciclismo sardo su strada. Non è una novità che chi arriva da oltre Tirreno vinca, ma non è un bel segnale che mandi il gruppo fuori tempo massimo. L’ennesimo segnale da cogliere, prima che sia troppo tardi. Dopo 58 km, secondo Mattia Solferino (Dueppi), terzo Daniele Santamaria (Monteponi). Punto.

Tra gli Allievi, doppietta guspinese con Edoardo Mocci su Gabriele Marrocu, terzo Luca Biancu per la società organizzatrice, la Terranova Fancello Cicli.

Tra gli Esordienti, nel 16° Memorial Emanuele Pompedda, assolo del “2° anno” Giuseppe Mezzano (Sc Pattada). Alle sue spalle, due maglie del Velo Club Sarroch, Rodrigo Manca e Soraya Cancedda, terza assoluta, davanti a tutti gli Esordienti di 1° anno. Tra questi, dopo di lei il migliore è stato Salvatore Pileri (Terranova).

La gara era la prima delle 18 prove del Challenge MB Sport dedicato alla memoria di Salvatore Meloni.

