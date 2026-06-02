Uno show azzurro a Parigi 

Non era mai successo. Il folle lunedì notte di Matteo Arnaldi, che quando in Italia era scoccata l’una ha messo a terra il punto del successo in rimonta su Frances Tiafoe, consegna all’Italia “orfana” di Sinner un nuovo record: tre bandierine tricolori ai quarti di finale del singolare maschile in una prova del Grande Slam non si erano ancora viste.

Caccia all’impresa

Oggi (a partire dalle 14) sapremo se ci sarà un italiano in finale. A quell’ora Flavio Cobolli (14° del ranking ma già sicuro di salire almeno l n. 11) scenderà in campo per affrontare il canadese Feliz Auger-Aliassime, già sicuro di passare dallo status attuale di sesto giocatore del modo a quello di quarto. In serata, nel derby azzurro tra i due Matteo (entrambi redivivi, per diverse ragioni), Arnaldi sfiderà Berrettini per un posto in semifinale. E se Cobolli facesse l’impresa, nella parte altra del tabellone ci sarebbe una semifinale tutta tinta d’azzurro. Un’ipotesi fiabesca eppure reale. Anche considerando che i due si sono incontrati due volte (sempre sul veloce e nel 2024) e il romano si è imposto sia in Canada, sia in Messico.

Talento ritrovato

Resta negli occhi il capolavoro di Arnaldi, numero 104 del mondo (se vince oggi sarà 34, a -4 dal best ranking), contro lo statunitense Tiafoe (22) in cinque set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-7 (5-7), 3-6, 7-6 (7/3), 6-4. Una rimonta sbalorditiva che ha portato il 25enne ligure a imporsi in 5 ore e 26 minuti dopo una clamorosa battaglia. «Non so come faccio a stare in piedi qui», il suo commento al termine. Arnaldi, reduce da un lungo infortunio e da una serie di eliminazioni al primo turno, è risorto nel Challenger 175 di Cagliari. Lì ha ritrovato fiducia nei propri colpi e ha cominciato a vincere: è arrivato in finale, superando Arnaboldi, Juan Manuel Cerundolo (l’argentino tesserato per il Tennis Club Cagliari che ha eliminato Sinner a Parigi), Borges, Cadenasso, per battere Hubert Hurkacz e sollevare il trofeo. Poi, a Roma, si è arreso in tre set al talento di Rafa Jodar, ieri battuto in tre set da Sascha Zverev nei quarti. Nelle ultime 13 partite quella è l’unica sconfitta. Anche l’altro Matteo, Berrettini, però, è un campione ritrovato: l’ex numero 6 Atp e finalista a Wimbledon è in crescita e ha mostrato lampi di quella classe che l’aveva portato sino alle Atp Finals. Pur tra mille infortuni, è ancora in piedi e, per cominciare, ha già riguadagnato 58 posti in classifica (da 104 a 53), con la possibilità di arrivare già oggi a ridosso del 30° posto.

Ieri, nel secondo quarto di finale, il ceco Jacub Mensik ha battuto il brasiliano Joao Fonseca col punteggio di 6-4, 6-3, 7-6, mentre nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno guadagnato la semifinale battendo 14-12 al tie break del terzo set Petr Nouza e Neil Oberleitner per 6-7, 6-1, 7-6.

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