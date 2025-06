“Uno sguardo, una luce” negli scatti di Giovanna Espa 

Dal buio affiora un mondo a colori: sono gli scatti di Giovanna Espa. La cifra surrealista e onirica dell’artista per un’ antologia di ritratti ora enigmatici e nascosti, ora svelati nello specchio dell’anima. Per un percorso metaforico dalla zona d’ombra alla luce.

Gli spazi eleganti di Palazzo Tirso MGallery, l’hotel 5 stelle di fronte alla Darsena, a Cagliari, accolgono la prima personale di Giovanna Espa: “Uno sguardo, una luce”. La mostra sarà aperta al pubblico da domenica 29 giugno a domenica 6 luglio. Sono 11 scatti per raccontare la storia di una rinascita. Da uno stato d’ animo di ansia e paura dettato da una diagnosi di una patologia visiva degenerativa alla risalita fino alla conquista di una consapevolezza, di una gioia di vivere, a cui poi ha fatto seguito l’ attenuarsi della stessa malattia. Fulcro delle sue opere sono gli occhi, finestre sulla realtà attraverso cui l’ artista immagina mondi, si proietta dentro le diverse storie, per rivelare la sua, scegliendo di stare dall’altra parte dell’obiettivo per mostrare, a fine percorso, il suo autoritratto. Una pennellata di rosso, come l’ immancabile rossetto, quel tocco di femminilità che emerge da una nebbia che, scatto dopo scatto, sempre più si dirada.

Un viaggio introspettivo fatto di silenzi e sguardi, immagini mute, caratterizzate da tonalità cupe che man mano prendono vita e colore, si rischiarano per mostrare un risveglio, una nuova consapevolezza di sé e della realtà.

«A tenere viva la scintilla che dà all’ esistenza il senso più profondo è l’arte», spiega Giovanna Espa, «la macchina fotografica è la mia compagna di viaggio, mi permette di catturare emozioni, stati d’ animo e di comunicarli con questo straordinario mezzo, diventato “i miei occhi”». Il progetto è frutto di un corso avanzato di fotografia che Giovanna Espa ha frequentato nella scuola di Alessandro Galimberti. Che spiega: «La sequenza degli scatti, con i suoi richiami pittorici, parte dai volti all’apparenza persi nel buio, poi sempre più messi a fuoco fino ad affiorare dalle tonalità scure con tutta la loro forza rivelatrice grazie alla potenza del linguaggio fotografico». Chiude il direttore Daniele Bassetti: «Palazzo Tirso si apre sempre più all’ esterno per creare un dialogo con la città e con l’intera Isola anche attraverso l’arte, la cultura, le iniziative solidali».

