Uno sguardo disinibito su corpi non stereotipati L’eros da guardare 

Esiste l’intimità di coppia da anziani? La fotografa e pittrice statunitense Marilyn Minter, famosa nel mondo sin dagli anni Sessanta per aver “esplorato”, dietro al suo obiettivo, il femminismo e la sfera dell’Eros, è convinta di sì. E i suoi scatti dedicati proprio all’amore e al sesso in età avanzata sono diventati un libro fotografico, intitolato “Elder Sex” (sesso anziano) appena uscito per i tipi della casa editrice francese JBE.

Nel volume (88 pagine, 45 immagini a colori, 50 euro) si esplora per immagini il territorio – quasi – inesplorato del sesso dopo i 70 anni, gettando, spiegano gli editori, «uno sguardo disinibito su corpi non convenzionali rispetto ai canoni estetici e sfidando la nostra visione tradizionale e spesso stereotipata del sesso».

Si tratta di «immagini gioiose, potenzianti e positive per il corpo, che ci ricordano che le frontiere della sessualità sono illimitate e che possiamo scegliere il tipo di piacere che desideriamo in ogni fase della nostra vita».

La prefazione è curata da Naomi Fry, giornalista del New York Times con cui Minter ha collaborato. «Il sesso anziano del libro – scrive la reporter - raffigura corpi che non rientrano per nulla nell'erotismo mainstream. Non sono giovani ma, al contrario, palpabilmente vecchi e interagiscono l’uno con l’altro preparandosi per l'atto di fare l'amore in un gioco consapevole ed entusiasta, con un vocabolario soft-core stimolante, non solo sfacciato ma anche significativo». Perché, conclude Fry - «anche i non giovani - sì, i vecchi! - possono ancora scaldarsi ed essere sexy». ( l. b. f. )

