«Uno sfregio alla memoria di mio padre» 

«I fiori intorno alla lapide di mio padre sono stati buttati via senza dirmi nulla. Mi fa stare male, perché è successo?». È irrefrenabile il pianto di Barbara Moi, figlia di Michelangelo, il Babbo Natale di San Sperate che per 5 anni ha indossato il costume rosso per la gioia di bimbi e famiglie. Il sindaco Fabrizio Madeddu si è scusato ma dal Comune spiegano: «Dispiace, non c'è un regolamento, ma andavano tolti».

In cimitero

"Babbo" Moi era venuto a mancare quasi tre settimane fa, quando la Sla ha preso il sopravvento, a distanza di anni dalla prima diagnosi. Ora, dopo i funerali, la figlia Barbara ha ritrovato la lapide del padre spoglia. «Una brutta sorpresa», racconta, «contavo di recuperare i fiori e le corone per realizzare una composizione floreale. Erano secchi, ma utilizzabili». E invece , già sabato non c'era più nulla: «Mi ha fatto male. Sono stati buttati senza il mio consenso e senza avvisarmi. In tanti si sono rattristati quando lo hanno saputo. Anche mamma non l'ha presa bene. Lei è uscita dall'ospedale da poco e non aveva potuto assistere al funerale, ma almeno era riuscita a passare in cimitero. Solo papà, forse, l'avrebbe presa meglio. Con il suo carattere d’oro, il suo sorriso. Mi avrebbe detto di lasciar perdere, ma non ci riesco. Vorrei stare meglio dopo questi anni di lotta per mio babbo, invece succedono queste cose».

Ma chi dovrebbe essere il colpevole? «La ditta che si occupa della pulizia cimiteriale», risponde Moi sicura. «Il Comune c'entra poco, ma forse hanno capito, visto che mi hanno comunque fatto le loro scuse. e poi, perché ad altri i fiori li lasciano anche un mese? Perché hanno buttato anche coccarde e striscioni? Non c'è un regolamento comunale? Ho mandato mio marito all'ecocentro per recuperare qualcosa, invano. Per me è come se avessero buttato mio padre nella spazzatura».

Il Comune

Il sindaco Fabrizio Madeddu risponde: «Dispiace tanto per l'episodio. Le ho telefonato il giorno stesso. Mi ha spiegato i motivi per cui in due settimane non ha potuto sistemare le corone. Ho chiesto agli addetti ai servizi cimiteriali e mi è stato comunicato che a distanza di 2 settimane i fiori, non della lapide ma di un copri bara per la precisione, erano appassiti e maleodoranti e gli stessi visitatori del cimitero hanno richiesto agli operai di intervenire. Così è stato fatto. Nessuno si sarebbe permesso di buttare fiori freschi. Non c'è un regolamento a riguardo ma ci si affida al buon senso dei familiari, ai quali consiglio, anziché lasciare i fiori al loro destino, di procedere al recupero dopo qualche giorno oppure distribuirli tra i tanti defunti prima di lasciarli alle intemperie».

La polemica

Ma Barbara Moi non è d'accordo: «Il cimitero non è sempre perfetto, anzi talvolta ci sono pure erbacce alte. Ho i testimoni, i miei fiori erano solo secchi, non puzzavano. Da oggi noterò qualsiasi cosa che in cimitero non va e la segnalerò. Per evitare che si facciano figli e figliastri a San Sperate».