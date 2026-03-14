Uno sfidante per Littarru a Desulo 

La Barbagia si prepara alle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno. A Desulo, Tonara, Atzara, Austis, Tiana, Olzai, Ottana, Mamoiada e Seulo c’è grande fermento. Si lavora alla composizione delle liste.

Nomi noti

A Desulo è ormai certa la discesa in campo dell’ex primo cittadino Gigi Littarru, che annuncia la disponibilità a riproporsi alla guida del paese che ha traghettato dal 2010 al 2020: «Stiamo perfezionando un gruppo civico che non cerca contrapposizioni ma si dà l’obiettivo di fare il solo bene della nostra comunità. Sono pronto a fare la mia parte insieme ad un gruppo dove giovani e volti di esperienza lavoreranno su varie tematiche legate allo sviluppo locale». In contrapposizione, la nascita di un polo composto da imprenditori e rappresentanti dell’associazionismo. Per ora gran riserbo. A Tonara, il gruppo di opposizione “Cresciamo insieme” annuncia la fine del proprio percorso, mentre il sindaco Pierpaolo Sau annuncia di «voler correre nuovamente per la guida del Municipio tra riconferme del gruppo Intrerrios e nuovo ingressi».

Le riserve

Ad Atzara, dove è in scadenza di mandato il sindaco Alessandro Corona, le bocche sono cucite. Ad Austis e Ollolai non sciolgono le riserve Benedetto Pitzeri e Francesco Columbu. Ad Olzai la prima cittadina Maddalena Agus è pronta a ricandidarsi sindaca «solo ed esclusivamente per evitare il rischio commissariamento, non escludendo la più probabile candidatura a consigliera qualora nasca un gruppo coeso».

A Mamoiada sfida fra l’uscente Luciano Barone e la capogruppo di opposizione Anna Mannu con la lista “Mamoiada, obiettivo comunità”. A Ottana, unica certezza la ricandidatura di Franco Saba con il gruppo “Uniti per Ottana”. «Sarà composto - dice - da sei volti uscenti e sei nuovi rappresentanti della società civile». A Gavoi c’è la candidatura della direttrice del Gal Gennargentu-Barbagia-Mandrolisai Claudia Sedda, con la formazione “Smart Gavoi, un paese intelligente”, mentre dall’opposizione consiliare di “Comunidade” preferiscono non rilasciare alcuna dichiarazione. A Seulo il sindaco Enrico Murgia dice: «Stiamo costruendo un gruppo che unisce giovani e adulti con l’obiettivo di formare una classe di futuri amministratori locali».

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