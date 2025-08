«Uno scudo italiano anti-droni» 

Uno scudo nazionale di alta tecnologia per neutralizzare possibili attacchi a monumenti, aeroporti, centrali o manifestazioni da parte di droni. L'Italia ha la tecnologia e la capacità produttiva per realizzarlo nei prossimi anni, coinvolgendo le grandi imprese del settore e le pmi tecnologiche. Simone Lo Russo, fondatore e ad di Impianti Spa, che dal 1992 opera nell'innovazione tecnologica, chiede che il Paese si doti di «un'infrastruttura nazionale di monitoraggio» che costa qualche decina di milioni di euro. L’implementazione di un sistema di difesa nazionale potrebbe coinvolgere i big nazionali del comparto e le pmi come Impianti spa e potrebbe anche essere l'occasione, in una seconda fase, per «riconvertire plan industriali di settore in fase di crisi».

«Non si può rinviare»

Il tempo stringe: per l’ad è «una necessità inderogabile, di fronte a un panorama geopolitico sempre più instabile» anche perché oggi, «con meno di duemila euro, chiunque potrebbe acquistare un drone commerciale, modificarlo con un piccolo ordigno artigianale» e lanciarlo contro obiettivi militari e civili. «Dotarsi quindi di un sistema di difesa efficiente contro i droni ostili non sarebbe più un'opzione, ma una necessità inderogabile». Stati Uniti, Cina e Russia, aggiunge, stanno investendo molto in tecnologie avanzate per la difesa da questo tipo di veicoli. «Per gestire e controllare lo spazio aereo di bassa quota è fondamentale dotarsi di sistemi radar e antenne che identifichino preventivamente il tipo di traffico degli oggetti volanti tra zero e 120 metri dal suolo, ovvero il cosiddetto U-Space» spiega ancora. «Le tecnologie che permettono un monitoraggio costante e la rapida identificazione di droni non autorizzati, potrebbero prevenire potenziali attacchi e garantire una gestione efficiente della sicurezza».

Protezioni tecnologiche

Oggi, precisa Lo Russo, «l’Italia utilizza parzialmente sistemi anti-drone, ma non integrati in un'infrastruttura nazionale di monitoraggio per la copertura sistemica del territorio. Potremmo potenziare i sistemi difensivi agendo in varie direzioni: migliorando la rete nazionale di sorveglianza, installando sensori avanzati interconnessi partendo da aeroporti, basi militari, impianti industriali e infrastrutture critiche per il rilevamento tempestivo di droni ostili; implementando tecnologie di difesa attiva per bloccare la comunicazione dei droni nemici e droni intercettori per neutralizzare le minacce in volo». L'Italia, sottolinea Lo Russo, «ha tutte le competenze tecnologiche per implementare un sistema anti-drone nazionale integrato e all'avanguardia: è il momento di agire».

RIPRODUZIONE RISERVATA