«Uno scudo aereo entro l’inverno»  

Granada. Lo spettro di Donald Trump alla Casa Bianca in un prossimo futuro, le incognite legate all’avanzare dei sovranisti in Europa, i timori di un nuovo inverno all’insegna dell’emergenza energetica: il ritorno di Volodymyr Zelensky in Europa è segnato da mille ombre e dalla sensazione che, con il passare del tempo, Kiev possa ritrovarsi un po’ più sola. Il presidente ucraino, a Granada per il vertice della Comunità politica europea, non ha nascosto le sue preoccupazioni per «la tempesta» politica negli Usa sul dossier ucraino e si è rivolto agli europei: a prescindere da ciò che accadrà negli Usa, siate uniti nell’aiutarci. Zelensky, parlando ai quasi 50 leader della Cpe ha chiesto armi: «L’Ucraina è in guerra e deve vincere. Se si permette alla Russia di congelare la guerra, entro il 2028 avrà ripristinato il potenziale militare, sarà forte e attaccherà gli Stati baltici».

Gli aiuti

L’aereo di Zelensky è atterrato di prima mattina a Granada. E dopo un incontro con il padrone di casa, Pedro Sanchez (che ha annunciato nuovi aiuti), Zelensky ha subito chiarito il messaggio che avrebbe portato “agli amici” europei: «Il nostro impegno è mantenere unita l’Europa», ha scandito l’uomo di Kiev ribadendo la sua priorità: uno scudo aereo per l’inverno. Tra i primi leader a incontrarlo c’è stata Giorgia Meloni. «L’Italia sostiene l’Ucraina con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta, duratura, complessiva», gli ha assicurato la premier spiegando di lavorare ad un’iniziativa sul grano a favore dei Paesi africani. Per Zelensky, tuttavia, la discussione con Meloni è andata nello specifico «sui prossimi aiuti militari» da Roma, «inclusi quelli per rafforzare la difesa aerea ucraina». In realtà sull’ottavo pacchetto di assistenza militare il governo ha più di qualche grattacapo. «Non abbiamo risorse illimitate», ha avvertito il ministro della Difesa Guido Crosetto. Con le opposizioni che vogliono vederci chiaro. «Stiamo con l’Ucraina ma accanto al sostegno militare serve la diplomazia», ha osservato Elly Schlein.

Sul campo

Nell’attacco russo su Groza, un villaggio nel distretto di Kupiansk che si trova nella regione di Kharkiv, sono morte almeno 51 persone. Tra queste anche un bambino di 6 anni. Il missile, probabilmente un Iskander, ha colpito il negozio di alimentari e il bar dove una sessantina di ucraini si trovavano raccolti per la veglia funebre di un loro compaesano scomparso.

