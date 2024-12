Uno scontro sulla 554 scatena il solito caos 

Nuovo incidente stradale ieri mattina poco dopo le 9 sulla statale 554 in territorio di Selargius. Coinvolte tre auto e un mezzo autospurgo, per fortuna senza feriti. Immediati invece i disagi per gli automobilisti costretti a stare incolonnati a lungo. Si è formata così una coda di diversi chilometri sino all’altezza di Monserrato. Sul posto un’ambulanza del 118 e la Polizia locale di Selargius coordnata dal comandante Marco Cantori per i rilievi.

Secondo i primi accertamenti l’incidente sarebbe stato provocato da un un tentativo di sorpasso con le auto che si sono sfiorate a vicenda. Una si è girata su se stessa mettendosi in posizione opposta con gli automobilisti in transito che sono comunque riusciti a evitare l'impatto. L'incidente è avvenuto all'altezza del Quadrifoglio. Una strada che è una trappola in attesa della realizzazione dei progetti per la messa in sicurezza, ma mai realizzati.

Tamponamento sulla sp 8

Un altro incidente si è verificato nel tardo pomeriggio sempre sulla provinciale 8, tra Monserrato e Sestu: tre le auto coinvolte con due persone soccorse e accompagnate in ospedale in codice giallo. Per loro, nessuna preoccupazione. Sul posto sono intervenuti il 118 con alcune ambulanze e i carabinieri per i rilievi di legge. Anche in questo caso si sono formate lunghissime code con gli automobilisti costretti per oltre un’ora a procedere a passo d’uomo.

