Uno sconto sulla Tari per chi adotta un cane 

Tari ridotta per i cittadini che adottano un cane a San Giovanni Suergiu.

Lo prevede il nuovo regolamento comunale. Le famiglie del paese in caso di adozione di uno dei cani ospiti nei canili del Sud Sardegna avranno una riduzione sulla bolletta della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

«Ogni anno – spiega la sindaca Elvira Usai - per mantenere 50 cani spendiamo circa 60mila euro, una cifra che il nostro bilancio comunale non può più sostenere. Abbiamo pensato di avviare questa iniziativa per consentire agli amici a quattro zampe di trovare persone che li possano adottare. In questo modo raggiungiamo due obiettivi: alleggeriamo le bollette ai cittadini e assicuriamo un futuro migliore ai nostri cani».

Il nuovo regolamento è finalizzato ad agevolare la lotta al randagismo. Da anni a San Giovanni Suergiu vengono promosse campagne di microchippatura e sterilizzazione. Ci sono anche attività di informazione sulle adozioni, grazie anche alle associazioni di volontariato. Nonostante tutto fenomeno dell'abbandono dei cani persiste. Il Comune con questa iniziativa cercherà di evitare anche nuovi ingressi nei canili.

«Entro l'anno saranno perfezionati dai nostri uffici gli atti per la richiesta -conclude la prima cittadina – si potrà iniziare un percorso virtuoso che ci auguriamo porti ben presto i risultati auspicati».

RIPRODUZIONE RISERVATA