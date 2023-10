Uno scatto per i diritti Amnesty sceglie il cagliaritano Zilio 

Da sabato scorso al 3 novembre a Cagliari è esposta fra le altre una foto che farà il giro del mondo. Amnesty International l’ha scelta come immagine simbolo della campagna 2023-24 contro la pena di morte in 151 Paesi. Scelte per raccontare il patibolo attraverso le famiglie dei condannati, le foto sono in tutto 17, scattate da un solo fotoreporter. Quattro, compresa questa ritenuta più emblematica, debuttano a Cagliari perché è la città del loro autore, Piero Zilio.

Pacato (lo chiamano “The Quiet Photo Reporter”) e capace di documentarsi per un anno prima di scattare, ha 45 anni, è consulente di strategia di comunicazione per governi e organizzazioni come Ue e Asef e lavora da tempo a Singapore: «È fra le economie più avanzate al mondo, primo firmatario di un accordo di libero scambio con l’Unione europea, indice di sicurezza percepita più alto al mondo. Però è al 129° posto per libertà di stampa. Alcuni vedono Singapore come un gratta e vinci: sopra luccica, se gratti c’è la fregatura».

Qui lei ha affiancato al lavoro la passione per la fotografia e la militanza per i diritti.

«Più che di militanza parlerei di un interesse per le persone e la loro vita. E approfondire l’aspetto dei diritti umani diventa un modo costruttivo per osservare e riflettere sulle persone documentando la loro esistenza».

Quali sono le storie dietro queste foto?

«Quella scelta come immagine simbolo è un ragazzo che piange sulla tomba del padre, impiccato per droga. L’uomo, semianalfabeta, si è difeso senza avvocato e via zoom nell’ultima udienza: quando il giudice ha confermato in inglese la condanna all’esecuzione non ha capito. A Singapore non solo la condanna a morte per stupefacenti è obbligatoria, anche per quantitativi che in Italia sarebbero coperti dalla condizionale o comporterebbero pochi anni di carcere. Lì vale la presunzione di colpevolezza, è l’imputato che deve provare la propria innocenza».

Suona inimmaginabile.

«Non solo, in aula si può avere un avvocato ma quasi nessuno accetta l’incarico: uno è stato condannato a sostenere personalmente un totale di circa 50mila euro di sanzioni per i costi processuali».

Quale emozione ha trovato nelle famiglie dei condannati? Rassegnazione? Rabbia?

«Direi rabbia e voglia di reagire, ad esempio fondando associazioni per la tutela dei diritti umani e protestando attivamente contro questa politica di tolleranza zero. Rassegnazione mai, la resilienza è una caratteristica di tutti gli intervistati. Ho fotografato familiari di persone ancora vive che aspettavano nel braccio della morte: accanto all’aeroporto di Changi, uno dei più belli e lussuosi al mondo, c’è un numero imprecisato di condannati che aspettano di essere uccisi in un momento altrettanto imprecisato. Le famiglie vengono avvisate solo sette giorni prima, alcune stanno in altri Paesi e non hanno il tempo di arrivare».

Ma un sistema così draconiano almeno funziona?

«Sul patibolo finiscono i pesci piccoli, i disperati che per pochi dollari si prestano a fare i “muli”: anche se qualcuno viene messo a morte, gli altri completano la consegna. E questo ai grandi trafficanti, che vivono in altri Paesi, va benissimo. Ma al di là del fatto che questo tipo di sistema penale possa funzionare o meno, credo ci siano due cose sulle quali è possibile concordare: la proporzionalità della pena e la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Quest’anno è stato impiccato un giovane condannato su prove circostanziali per “presunto coordinamento del traffico di un chilogrammo di marijuana”: non aveva cannabis, è stato condannato con l’accusa di aver pensato di venderla».

La sua attività le ha creato problemi con le istituzioni di Singapore?

«Per ora no, non faccio segreto delle mie posizioni ma il progetto “Killing in the Name” è solo la metà di un documentario più ampio chiamato “Full Spectrum”, in cui intendo intervistare chi è invece favorevole alla pena capitale: giudici, politici, parenti di vittime di delitti, cittadini comuni. Documento i fatti. E lascio che siano questi a parlare da soli ».

