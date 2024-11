Uno psicologo per i bimbi diabetici 

Stipulata la convenzione fra l’Asl Sulcis Iglesiente e l’associazione “Diabete Zero Odv”; dalla giornata di domani sarà attivo un servizio di supporto psicologico erogato da dei professionisti e rivolto ai pazienti della Diabetologia pediatrica del Cto d’Iglesias e ai loro familiari.

Il servizio

Il nuovo servizio che rientra nel progetto “Dolcemente” (ideato da “Diabete Zero”, cofinanziato dalla Fondazione Sardegna con il contributo dell’assessorato regionale dell’Igiene, sanità e assistenza sociale) è stato presentato nella mattina di ieri e rappresenta una novità che andrà a supportare il percorso di centinaia di piccoli pazienti (di un’età compresa fra i 0 e i 14 anni), affetti dal diabete di tipo 1. All’incontro sono intervenute le dottoresse pediatre diabetologhe del Cto, Rosella Maccioni e Maria Piera Scanu che seguiranno il progetto con la supervisione del primario della Pediatria del Cto Ciro Clemente e della psicologa Francesca Lo Cicero. «Con questa iniziativa non intendiamo sostituirci alla sanità pubblica. - evidenzia il presidente di Diabete Zero, Francesco Pili - Desideriamo invece potenziarne l’offerta, offrendo il nostro contributo per assicurare a quanti più pazienti possibile, un approccio olistico e completo per il trattamento e la gestione del diabete».

Il territorio

Insieme alla Finlandia, la Sardegna registra la più alta incidenza al mondo del diabete mellito di tipo 1. In età pediatrica i nuovi casi calcolati a livello regionale nel triennio 2019-2022 (al momento i più aggiornati) sono 74 ogni 100 mila bambini e le zone maggiormente colpite sono quelle del Medio Campidano ed il Sulcis Iglesiente territorio quest’ultimo in cui l’incidenza sale da 74 a 85. Ogni anno nel territorio, dove i diabetici della fascia adulta sono circa il 10 per cento della popolazione residente, i numeri sono in aumento e alla popolazione pediatrica già nota si aggiungono mediamente una quindicina di casi: «Nonostante la popolazione pediatrica si sia quasi dimezzata negli ultimi 20 anni - spiega il primario della pediatria del Cto Ciro Clemente - il numero dei diabetici da noi seguiti (un centinaio) è rimasto invece immutato. Il nuovo servizio sarà un importante supporto, anche per le famiglie, perché spesso da un punto di vista psicologico, l’impatto iniziale con la patologia è traumatico».

Supporto psicologico, individuale e di gruppo, ospedaliero o extraospedaliero, il servizio pone le basi per una tipologia d’assistenza che promette di rivelarsi indispensabile: «È doveroso sostenere le associazioni ed il terzo settore. - commenta l’assessora ai Servizi sociali d’Iglesias Angela Scarpa - Occorre creare delle alleanze fra pubblico e privato sociale, dove l’amministrazione comunale mostrando la propria vicinanza alla Asl, incoraggi a fare sempre di più e meglio. In un momento di particolare crisi del sistema sanitario, questa è un’iniziativa esemplare».

