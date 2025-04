«Uno psicologo in servizio nelle scuole» 

Sì bipartisan del Consiglio comunale alla presenza di uno psicologo di base nei presidi territoriali, ma anche la necessità di uno psicologo scolastico e della promozione della salute nelle scuole e nei contesti sociali comunali. La proposta è stata portata nel parlamentino di via Porcu dalla capogruppo di Demos Marina Del Zompo.

Nell’ordine del giorno approvato si fa riferimento agli studi nazionali e internazionali post pandemia che «dimostrano che i disturbi mentali oggi rappresentano una delle principali fonti di sofferenza e disabilità nel mondo e sono in progressivo aumento. A soffrirne in particolare sono i bambini e i ragazzi, un campanello d’allarme non può essere ignorato né sottovalutato». Per la consigliera di maggioranza Del Zompo «una politica di sanità pubblica non può non tener conto di tali dati che diventano ancora più significativi se consideriamo che il 20-40% dei ragazzi e degli adolescenti presenta elevati livelli di sofferenza psichica, ma solo meno della metà di questi usufruisce dei servizi di neuropsichiatria infantile». Da qui l’impegno preso affinché Giunta e sindaco si attivino con «Regione e il Governo per il potenziamento delle strutture di assistenza psicologica e psichiatrica territoriali».

RIPRODUZIONE RISERVATA