Uno fra Pogacar ed Evenepoel? 

Visto il percorso e il tasso di qualità dei partecipanti quello di Zurigo 2024 avrebbe potuto essere il Mondiale più bello degli ultimi anni. Ma la tragedia della morte della 18enne Muriel Furrer nella corsa delle juniores fa passare tutto il resto in secondo piano. La famiglia della vicecampionessa svizzera ha voluto che si andasse avanti, ecco allora che ci si deve occupare della grande sfida fra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, entrambi con la possibilità di compiere un'impresa che rimarrebbe negli annali. Lo sloveno, vincendo, raggiungerebbe Eddy Merckx e Stephen Roche, finora gli unici due nella storia del ciclismo ad aver vinto, rispettivamente nel 1974 e nel 1987, Giro, Tour e Mondiale nello stesso anno. Se invece arrivasse primo Evenepoel, che campione del mondo della prova in linea lo è già stato nel 2022, porterebbe a compimento un poker senza uguali, avendo già vinto quest'anno l'oro olimpico sia nella cronometro che nella prova in linea, e l'oro mondiale nella crono. Il via da Winterthur alle 10.30 (diretta RaiSport) con 70 chilometri caratterizzati da tre salite, un paio delle quali toste, poi un circuito cittadino di 27 chilometri a Zurigo, con due strappi (Zurichbergstrasse, meno di un chilometro all'8,4 per cento e Witikon di quasi due chilometri al 6,2) da ripetere sette volte.

E l'Italia, che non vince un Mondiale dal 2008 con Alessandro Ballan? Gli otto azzurri del ct Daniele Bennati si dicono pronti a dare tutto e a fare da guastafeste, «pronti a cogliere ogni opportunità», come dice Bennati. Vederne uno sul podio sarà difficile, ma il tecnico spera in Tiberi (che però sembra più uomo da corse a tappe) o magari in un colpo di coda di Ulissi, al suo ottavo Mondiale. Ci sarà, all'esordio in questa prova, anche Giulio Ciccone, ma per lui sembra più adatto il Mondiale del prossimo anno, quando si andrà per la prima volta in Africa e quella che si svolgerà in Ruanda sembra proprio una prova per scalatori.

