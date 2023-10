Uno-due vincente dell’Ossese, Il Villasimius si sveglia tardi 

OSSESE 2

VILLASIMIUS 1

Ossese (4-3-1-2) : Cherchi, Ubertazzi, Madeddu, Sechi, Fancellu, Kamana, Mainardi (41’ st Fois), Scanu (33’ st Bah), Villa (48’ st Chelo), Gueli, Mudadu (33’ st Tanda). In panchina Santoru, Sotgiu, Leoni, Contini, Fadda. Allenatore Puggioni.

Villasimius (4-2 -3-1) : Arrus, Zedda, Loi, Magnin, Mancusi, Rinino (17’ st Savage), Argiolas, Melis, Camba, Kassama (36’ st Sanna), Ghiani (36’ st Mauro). In panchina Kirby, Taricco, Marci, Miranda, Matta, Cireddu. Allenatore Mancosu.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : 43’ pt Scanu, 19’ st Villa, 29’ st Melis.

Note : ammoniti Cherchi, Madeddu, Villa.

Ossi. L’Ossese conquista i tre punti contro un combattivo e ben organizzato Villasimius. Primo tempo con pochi sussulti fino al 43’ quando Scanu raccoglie di testa una palla respinta da Arrus e porta in vantaggio i padroni di casa.

Nel secondo tempo, i bianconeri galvanizzati dal vantaggio, cercano il raddoppio ma il Villasimius respinge ogni attacco. Al 64’, l’Ossese si porta in avanti, Gueli mette in mezzo per Villa che, dal centro dell’area, fa partire un preciso sinistro che si insacca alla destra del portiere.

Gli ospiti non si arrendono e si buttano in avanti alla ricerca del gol che riaprirebbe la partita. Rete che arriva ad un quarto d’ora dal termine con un tiro dai 25 metri di Melis che si insacca sotto l’incrocio dei pali.

Negli ultimi minuti, il Villasimius cerca continuamente il gol del pareggio, ma l’Ossese riesce a tenere il risultato.

RIPRODUZIONE RISERVATA