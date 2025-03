Uno-due Villasimius e Alghero ko 

Villasimius 2

Alghero 0

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus, Zedda, Loi, Magnin, Fernandez, Pucinelli, Argiolas, Melis, Igene (34’ st Oli Oro), Valentini (21’ st Marci), Beugre (27’ st Miranda). In panchina Gonzalez, Ganzerli, Vitale, Ragucci, Ghiani, Marci, Floris. Allenatore Nicola Manunza.

Alghero (4-4-2) : Gobbi, Pireddu, Pinna (29’ st Mula), Manunta, Mereu, Scanu, Spanu, Baraye, Kamana, Carboni (40’ st Marras), Scognamillo. In panchina Piga, Delizos, M. Sanna, Milia, F. Sanna, Fois, Mari. Allenatore Mario Fadda.

Arbitro : Daniele Piciucco di Campobasso.

Reti : secondo tempo 36’ Oli Oro, 43’ Argiolas.

Note: ammoniti Valentini, Scognamillo, Pinna, Fernandez; recupero 0’ pt e 5’ st.

Villasimius. Con due reti nella ripresa il Villasimius batte un ostico Alghero. Per i padroni di casa la seconda vittoria di fila vale il sesto posto. Gli ospiti scivolano in zona playout.

Nel primo tempo l’unica occasione degna di nota arriva al 7’: diagonale di Pinna neutralizzato da Arrus. Nella ripresa al 13’ deviazione aerea di Scognamillo fuori misura. Al 26’ occasione per Melis, palla sopra la traversa. Alla mezzora Baraya calcia di poco a lato. Al 34’ Manunza inserisce Oli Oro per Igene. La mossa è azzeccata, appena 2’ dopo l’attaccante spedisce la palla nel sacco su una respinta corta di Gobbi su tiro di Miranda, anche lui entrato da pochi minuti. Al 43’ lancio lungo di Miranda per Argiolas che dalla sinistra si accenta e batte Gobbi con un diagonale. (ant. ser.)

