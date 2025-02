Uno-due nel finale: il Genoa è quasi salvo 

Genoa 2

Venezia 0

Genoa (4-4-2) : Leali, De Winter, Bani, Vasquez, Martin, Miretti (27’ st Ekhator), Frendrup, Masini, Messias (27’ st Cornet), Vitinha (15’ st Ekuban), Pinamonti (42’ st Onana). Allenatore Vieira.

Venezia (3-5-2) : Radu, Candè, Idzes, Shingtienne, Zerbin, Perez (38’ st Doumbia), Nicolussi Caviglia, Ellertsson (38’ st Gytkjaer), Zampano (12’ st Busio), Oristanio (23’ st Yeboah), Fila (12’ st Maric). Allenatore Di Francesco.

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Reti : st 37’ Pinamonti, 41’ Cornet.

Note : ammoniti Bani e Perez.

Genova. Due gol nel finale - di Pinamonti e Cornet - regalano la vittoria al Genoa e mandano a fondo il Venezia nel posticipo della 25esima giornata di Serie A a Marassi. I rossoblù sono quasi salvi, con 10 punti di vantaggio sul Parma terzultimo, mentre i lagunari di Di Francesco restano a -5 dalla salvezza. Per il Genoa è la terza vittoria casalinga consecutiva. Gara tattica, con i rossoblù che provano a comandare e il Venezia che riparte in velocità. Il primo sussulto è dei padroni di casa con un colpo di testa di Pinamonti, il Venezia risponde con una punizione di Nicolussi Caviglia alta. Ci provano Messias da una parte e Oristanio dall’altra, poi gli ospiti vanno vicini alla rete con Nicolussi Caviglia e Perez. Nella ripresa Genoa pericoloso con Bani ed Ellertsson. Quando il pari sembra in agguato, Pinamonti in area da sinistra incrocia e infila sul palo più lontano. Subito dopo arriva il raddoppio di Cornet.

