Uno-due e la Fiorentina si riscopre europea 

Fiorentina 2

New Saints 0

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (13' st Dodo), Moreno, Biraghi, Parisi; Mandragora (46' pt Richardson), Adli (37' st Cataldi); Ikoné, Beltran (13' st Kean), Sottil (13' st Gudmundsson); Kouamé. In panchina De Gea, Martinelli, Baroncelli, Bove, Gosens, Colpani, Kouadio. All. Palladino.

The New Saints (4-4-2): Roberts; Daniels, Davies, Bodenham, Redmond (37' st Brobbel); Holden, Smith, D. Williams, Bradley (16' st Marshall); Wilson (37' st Cieslewicz), Clark (21' st McManus). In panchina Edwards, Hudson, Pask, Canavan, Jones, Baker, Woollam. All Harrison.

Arbitro: Gishamer (Austria).

Reti: st 20' Adli, 22' Kean.

La Fiorentina inizia con una vittoria l'avventura in Conference, grazie ai gol nella ripresa di Adli e Kean. Dopo circa un’ora a basso livello, la Fiorentina passa: Ikone entra in area sulla destra, palla al centro per Kouame che fa velo per Adli, il francese batte Roberts sul secondo palo. Due minuti e la Fiorentina raddoppia: cross dalla destra di Dodo, la palla finisce sui piedi di Kean che a due passi dalla porta mette dentro.

