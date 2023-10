Uno-due di Salifou e l’olbia cade con la juve u23 

Juventus Next Gen 3

Olbia 1

Juventus Next Gen (3-5-2) : Daffara; Huijsen, Stivanello, Muharemovic; Savona, Salifou, Hasa, Nonge (26’ st Palumbo), Turicchia; Yildiz (41’ st Mancini), Guerra (26’ st Mbangula). In panchina Scaglia, Crespi, Maressa, Poli, Mulazzi, Rohui, Citi, Valdesi, Doratiotto, Perotti, Anghelè. Allenatore Brambilla.

Olbia (4-2-3-1) : Rinaldi; Zallu (1’ st Arboleda), Bellodi (41’ st Scapin), Motolese, Montebugnoli; Dessena, Incerti (41’ st La Rosa); Cavuoti, Ragatzu, Biancu (13’ st Contini); Nanni. In panchina Palmisani, Corti, Palomba, Mameli, Fabbri, Caggiu. Allenatore Greco.

Arbitro : Cappai di Cagliari.

Reti : nella ripresa, 15’ e 17’ Salifou, 25’ Nanni, 49’ Mbangula.

Note : al 27’ st espulso Dessena. Ammoniti Salifou, Hasa, Daffara (J), Bellodi e La Rosa (O). Recupero 1’ pt - 5’ st. Spettatori circa 300.

Alessandria. Due schiaffoni di Salifou e la botta finale di Mbangula mandano a tappeto l’Olbia al “Moccagatta” di Alessandria. A un mese di distanza dall’ultimo successo la Juventus Next Generation batte 3-1 la squadra di Leandro Greco e l’aggancia in classifica a quota 11.

A poco serve la rete di Nanni, sul 2-0, se non a illudere i bianchi, rimasti in dieci nella sfida dell’11ª giornata di Serie C subito dopo il gol del sanmarinese per l’espulsione per doppia ammonizione di Dessena, che salterà, evidentemente, il recupero col Pineto giovedì al “Nespoli”.

Altro che bissare la vittoria con la Fermana di mercoledì: l’Olbia torna dal Piemonte a mani vuote. Ma se non si capitalizzano le occasioni questo è ciò che accade. Primo tempo equilibrato: si distinguono Hasa per i locali e, tra gli ospiti, Cavuoti che al 26’ impegna seriamene Daffara e al 32’ manda il diagonale a fil di palo. La svolta tra il 15’ e il 17’ della ripresa quando Salifou confeziona il 2-0 per la Juve Next Gen. La rete di Nanni servito da Ragatzu - autore poco prima del tiro che costringe Daffara in angolo - riapre la partita al 25’, ma nel recupero, dopo il rosso a Dessena e il palo colpito da Yildiz, il neo entrato Mbangula chiude i giochi firmando il 3-1 e condannando l’Olbia alla quinta sconfitta.

