Allo Zichina.
28 settembre 2025 alle 00:52

Uno-due dell’Ilva, Calangianus ko 

Ilvamaddalena 2

Calangianus 0

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis; Maisto, Bonu, Esposito, Pulci (43’ st Aversano); Attili (33’ st Bulla), Bert, Serra (1’ st Vrdoljak); Alvarez (33’ st Vitelli), De Cenco (42’ st Mondino), Piassi. In panchina Verardi, Canu, Munua, Galvani. Allenatore Acciaro.

Calangianus (4-2-3-1) : Congiunti; Serra (45’ st Concas), Dombrovoschi, La Rosa, Secci; Valentini (11’st Tamponi), Perez (16’ st Pirina); Saiu (25’ st Mauro), Mamia, Moreo (22’ st Tusacciu); Sanchez. In panchina Coscione, Asara, Giagheddu, Inzaina. Allenatore Marini.

Arbitro : Sciacchitano di Latina.

Reti : pt 30’ De Cenco; st 10’ Attili.

Note : espulsi Sanchez e Piassi per fallo di reazione; ammoniti Esposito, Serra, La Rosa.

La Maddalena. Prima vittoria in campionato per l’Ilvamaddalena, che nel derby batte il Calangianus con una rete per tempo. La gara è equilibrata sin dalle prime battute, con le squadre che si annullano a vicenda. Intorno al 20’ una gomitata di Sanchez viene giudicata fallo di reazione e gli ospiti rimangono in inferiorità numerica. I locali ne approfittano subito con un bel cross di Alvarez che trova la testa di De Cenco per il vantaggio. A seguire Piassi parte dalla trequarti, salta diversi uomini e va alla conclusione che termina fuori di poco alla sinistra di Congiunti. Nella ripresa un bel traversone di Maisto viene capitalizzato in rete da un bell’inserimento di Attili. La parità numerica viene ristabilita per un rosso a Piassi sempre per fallo di reazione.

