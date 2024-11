Uno-due al Taloro: il Budoni resiste in vetta 

Taloro 0

Budoni 2

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Soro (33’ st Porcu), Sau, Castro, Piriottu; Secchi (42’ st Mura), Vacca (36’ st Pusceddu), Lapia; Mereu, Delussu, Mele (25’ st A. Fadda). In panchina Picco, Pittalis, Luppu, Falchi, Saba. Allenatore Marinu.

Budoni (4-3-3) : Forzati, Hundt, Farris, Remy, Raimo; Serra, Barboza, Teliz; Anane (23’ st Belloni, 37’ st Mesina), Cappai, Kaio Piassi. In panchina Moscaritolo, Medic, Paciurea, Stefanoni, Dessena, Tupponi, Sapienza. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : nel primo tempo, 45’ Barboza; nella ripresa, 27’ Cappai.

Note : ammonito Sau; recupero 1’ pt-4’ st; spettatori 250.

Gavoi. Il Budoni è un rullo compressore e lo conferma anche al Maristiai. La squadra di Cerbone espugna Gavoi con un gol per tempo. I biancocelesti soffrono, rischiano di andare sotto e di essere ripresi dopo il vantaggio ma fanno capire di avere una marcia in più dell’avversario, che resta impigliato nella zona bollente della classifica.

Il tecnico di casa Marinu mischia le carte e schiera un undici inedito con Falchi, Antonio Fadda e Pusceddu che partono dalla panchina. È il 25’ quando i rossoblù mettono i brividi alla capolista. Un lancio dalle retrovie di Castro imbecca capitan Mele che impegna Forzati, ex di turno. Il portiere ospite si ripete al 33’ salvando il risultato con una deviazione in angolo. Nulla può il collega di reparto al 45’: cross tagliato da desta e Barboza, che si smarca all’altezza dell’area piccola, di testa porta in vantaggio la capolista. Nella ripresa, al 20’, Mereu colpisce il palo quando però l’assistente ha già sollevato la bandiera cogliendo in fuorigioco l’attaccante di Villagrande. Proteste del Taloro, subito dopo, per un sospetto tocco di mano in area ospite: l’arbitro lascia proseguire. La chiude al 27’ Cappai, il cui tiro fa tremare la traversa e s’insacca. Ai giocatori di casa il gol appare dubbio: secondo loro la palla non ha superato la linea, per arbitro e assistente sì.

