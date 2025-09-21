VaiOnline
Al Signora Chiara.
22 settembre 2025 alle 00:05

uno-due al 93’ e al 95’ e il calangianus vince 

Calangianus 3

Ferrini 2

Calangianus (4-5-1) : Congiunti, Serra (45’ st Tusacciu), Secci, Perez, Asara, La Rosa, Moreo, Mamia (34’ st Zannetti), Saiu (28’ st Mauro), Valentini (24’ st Tamponi), Sanchez (28’ st Pirina). In panchina: Coscione, Giagheddu, Delogu, Concas. Allenatore Marini.

Ferrini (4-5-1) : Arru, Manca, Zedda, Corda, Vitale, Simongini (39’ st Rinino), Argiolas, Melis, Boi, Vinci (29’ st Mudu), Piras (39’ st Corona). In panchina: Celli,Made, Lecca, Locci, Capitta, Scalas. Allenatore Manunza.

Arbitro : L. Sanna di Sassari.

Reti : pt 6’ Serra (a), 14’ Valentini; st 20’ Argiolas, 48’ La Rosa, 50’ Pirina.

Note : espulso al 21’ st Zedda (doppia ammonizione); ammonito Serra.

CALANGIANUS. Incredibile ribaltone al Signora Chiara: in svantaggio fino a oltre il 90’, seppur con l’uomo in più, il Calangianus negli ultimi 2’ di recupero prima riacciuffa il risultato e poi fa suo l’incontro. La delusione a fine gara era dipinta sul volto del tecnico ospite Manunza, che già pregustava un rientro a casa felice.

I cagliaritani sbloccano il risultato al 6’, complice una sfortunata deviazione di Serra alle spalle del proprio portiere. Il pari giallorosso arriva al 14’ quando Valentini sfrutta a dovere un suggerimento di La Rosa. Si va al riposo sul risultato di parità sebbene entrambe le squadre abbiano tentato di superarsi. Nella ripresa al 20’ ospiti nuovamente in vantaggio con Argiolas, ma per loro arriva subito una doccia gelata data dal doppio giallo a Zedda: Ferrini in 10. Eppure la formazione di Manunza resiste bene e il risultato sembra si debba incanalare a loro favore. La sorpresa delle sorprese giunge però nei 5 minuti di recupero: al 48’ La Rosa pareggia e al 50’ arriva anche il gol del successo giallorosso con il giovane Pirina.

