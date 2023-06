“Uno di noi”, i bambini di otto anni realizzano un corto sul bullismo  

Si intitola “Uno di noi” il cortometraggio realizzato dai 16 alunni della 3°A (otto anni) della scuola primaria Collodi che è stato presentato ieri al cinema Notorious. Il progetto, finanziato dal ministero dell’Istruzione, ha come obiettivo l’alfabetizzazione dei bambini alla conoscenza teorica e pratica di un progetto cinematografico. Iniziato a gennaio con la stesura della sceneggiatura, scritta dai bambini. La storia è ambientata nel 1943: un gruppo di bambini vive all’interno di un villaggio minerario, in cui i genitori lavorano. Si verifica un crollo che li porta a dover salvare i minatori rimasti intrappolati. L’ostacolo sono alcuni bulli, tra cui il capo del figlio del direttore della miniera.

«Uno di noi significa che il gruppo accoglie il bullo, perché capisce che è lui stesso ad essere maltrattato e soffrire» , spiega Monica Zedda, docente e referente del progetto . «Il 21 aprile c’è stato il primo ciak, la fase conclusiva è stata la vera e propria produzione del cortometraggio. Abbiamo fatto scienze all’interno delle grotte Zuddas, girato nel villaggio minerario di Rosas, conoscendo la storia delle miniere della Sardegna, ma anche nel castello giudicale di Sanluri e nell’area archeologica di Montessu. Quindi abbiamo fatto scuola in modo più motivante: i bambini erano entusiasti, anche perché reduci da tre anni di restrizioni». Due i partner: Perlab di Firenze, con il quale portiamo avanti un progetto sull’intelligenza emotiva, e “Inmediazione”, un’associazione cagliaritana di professionisti Under35 con esperienze nei laboratori teatrali. Il corto sarà pubblicato sulla piattaforma Cips (Cinema e immagini per la scuola). Lo invieremo anche a concorsi come “Sottodiciotto Film Festival” e “Giffoni”. Ci è stato anche proposto di portare il nostro cortometraggio in America.

