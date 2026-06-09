«Uno dei roghi è stato causato dai fumogeni» 

Sono colposi gli incendi divampati nei giorni scorsi a Molentargius e a Niu Crobu dove, nel tentativo di spegnere le fiamme, ha perso la vita l’ex sindaco di Ollolai Michele Podda, 81 anni.

A lanciare l’allarme la Forestale che aveva avviato le indagini, sottolineando la poca cautela che spesso c’è dietro il divampare di un incendi con anche l’invito ad agricoltori e cittadini in generale a evitare comportamenti a rischio.

«Un’ipotesi di incendio colposo», spiegano dal Corpo Forestale, «è oggetto di accertamento nella zona di via Della Musica, nelle vicinanze del Parco di Molentargius dove un petardo fumogeno utilizzato durante una partita di calcio dilettantistico ha innescato un rogo nella vegetazione secca. Anche in questo caso si è reso necessario l’impiego di un mezzo aereo per contenere le fiamme».

Per quanto riguarda invece Niu Crobu, «un abbruciamento di residui di potatura di olivo è rapidamente degenerato in incendio a causa della presenza di erba secca e delle condizioni ambientali favorevoli alla propagazione». Nel tentativo di spegnere le fiamme, «il proprietario di uno dei terreni interessati è stato colto da un malore che ne ha causato il decesso. L’incendio ha richiesto l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco e di un mezzo aereo del Corpo Forestale».

Parrebbe invece di origine dolosa l’incendio in via Segrè che, partito da alcune erbacce si era esteso in via Brigata Sassari fino a lambire le ex Fornaci Picci, impegnando le forze anticendio e due elicotteri per sette ore.

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