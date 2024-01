Uno dei presepi dell’oratorio vince il concorso parrocchiale 

Al primo posto si è classificato uno dei tre presepi allestiti nell’oratorio parrocchiale di Urzulei. Al secondo “Il mattino di Natale” realizzato da Pina e Pierpaolo Cabras e al terzo “Capanno antico”, allestito da Gabriele e Nicolas Lorrai. Si è chiuso nei giorni scorsi il concorso organizzato dalla parrocchia di San Giovanni Battista guidata da don Marco Congiu. I vincitori sono stati premiati in una cerimonia, che si è tenuta in chiesa in occasione dell’Epifania. Hanno ricevuto in omaggio una statua di Gesù bambino. Tante, anche quest’anno, le famiglie che hanno partecipato all’iniziativa che anima il Natale sia nelle abitazioni che lungo le strade dell’abitato.