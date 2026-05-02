Uno dei fratelli indagati per l’omicidio Mocci fu arrestato per rapina 

Gianmarco Tunis, 24 anni di Pirri, uno dei tre indagati per l’omicidio di Leonardo Mocci, a Monserrato nella notte tra mercoledì 22 aprile e giovedì 23, era già finito nei guai nel 2022: insieme a un complice minorenne, appena quindicenne, era stato arrestato per una rapina con aggressione ai danni di cinque studenti universitari nell’area del palazzetto dello sport di via Rockefeller a Cagliari. Era finito nella lista dei sospettati anche il fratello più piccolo Filippo, ora ventenne ma all’epoca minorenne, per poi uscire dal giro delle accuse. Ora i due Tunis sono al centro di un’inchiesta delicata e molto pesante: sono indagati, in concorso con Daniel Campus, 25 anni di Quartu, nell’uccisione di Mocci, colpito con un colpo di pistola al petto in piazza Settimio Severo. E per i tre ci sarebbe anche l’accusa di rapina, poi finita nel sangue: aver portato via circa 5mila euro all’amico della vittima, attirato nell’appuntamento-trappola, come ricostruito nelle indagini dei carabinieri, per l’acquisto di una partita di hascisc.

Gli accertamenti

L’iscrizione nel registro degli indagati per i tre è scattata per poter svolgere degli accertamenti e per la convalida di quanto sequestrato dopo le perquisizioni, scattate nelle ore successive al delitto. Perché i carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Cagliari e della compagnia di Quartu, sotto il coordinamento dei pm Enrico Lussu e Diana Lecca, si sono concentrati quasi subito su Campus e sui fratelli Tunis. Tutte le attività svolte in questi giorni servono per stabilire il loro effettivo coinvolgimento, l’eventuale ruolo ricoperto in questa tragica vicenda oppure per scagionarli definitivamente. Il lavoro degli inquirenti prosegue a ritmo battente, sentendo testimoni e in attesa dell’esito di una serie di esami su abbigliamento, telefoni cellulari e altri oggetti recuperati dai carabinieri e affidati ai Ris per tutte le analisi. C’è insomma da capire chi abbia attirato Mocci e l’amico nella trappola, chi fosse presente e soprattutto chi abbia premuto il grilletto uccidendo il giovane muratore di Villacidro. Ma anche perché quella che sarebbe dovuta essere una rapina, nella ricostruzione fatta dai carabinieri e dalla Procura, sia finita con una vittima.

I messaggi

Nei telefoni cellulari della vittima e in quelli sequestrati durante i primissimi blitz effettuati dagli investigatori, ci potrebbero essere le conferme per ricostruire le fasi dell’appuntamento e quanto accaduto in quei nove minuti costati la vita a Mocci. I carabinieri, nella delicata inchiesta coordinata dalla Procura, si sarebbero fatti un’idea. Campus avrebbe organizzato l’appuntamento con un giovane di Serramanna arrivato a Monserrato sulla Fiat Panda di Mocci e con l’amico alla guida. Tra le cinque palazzine di piazza Settimio Severo ci sarebbe dovuta essere una cessione di droga: hascisc per 5mila euro. Ma l’incontro, secondo quanto architettato dalla banda, serviva per rapinare l’acquirente. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Probabilmente il giovane di Serramanna ha reagito e in sua difesa sarebbe intervenuto Mocci. Il primo è scappato sull’auto convinto che l’amico si fosse allontanato a piedi. E così la Fiat Panda viene inquadrata mentre lascia a tutta velocità la stradina di accesso alla piazza nove minuti dopo l’arrivo. Mocci invece resta a terra: colpito al cuore, da una distanza ravvicinata, da un proiettile.

I precedenti

I tre indagati sono in libertà. E l’inchiesta va avanti, cercando elementi utili anche da altre rapine simili commesse negli ultimi anni. Fino a risalire all’aggressione dell’agosto 2022 a Cagliari ai danni di cinque studenti universitari minacciati con bottiglie di vetro rotte, aggrediti con calci e pugni e rapinati di un portafogli e di un pc portatile. Per quel fatto era stato arrestato, dalla Polizia, Gianmarco Tunis.

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