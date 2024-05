Uno chef dell’isola di San Pietro al campionato di cous cous 

Con “Omaggio mediterraneo” Nando Buzzo, chef di Carloforte, si è candidato al campionato nazionale del "Cous Cous Fest” che si svolgerà a settembre in Sicilia. È in gara, con altri cuochi da tutta Italia, con un piatto che parla di Sardegna, al gusto di Mediterraneo, tra terra e mare.

«Il piatto con cui sto partecipando al contest è un cous cous con tonno e maialetto - dice Buzzo, 40 anni, formatosi come chef nelle cucine dei più rinomati ristoranti locali - è un piatto che vuole rappresentare tutta la Sardegna. Per accedere alla fase nazionale del festival ci sono due strade: essere scelti dalla giuria di qualità o ricevere il maggior numero di like per il proprio piatto nella pagina dell’evento. Solo chi supererà la selezione potrà accedere al campionato nazionale e concorrere per diventare il campione italiano che poi rappresenterà l’Italia al campionato mondiale del cous cous».

Nel piatto proposto da Buzzo si parte da un brodo dashi aromatizzato alle erbe del Mediterraneo, i due elementi centrali della ricetta sono il ragù di tonno e il maialetto cotto a bassa temperatura. A Carloforte, è superfluo dirlo, fanno già il tifo per lui. «Ringrazio la mia comunità e l’amministrazione comunale per il supporto - dice - per me sarebbe molto importante rappresentare la Sardegna con questo piatto in un evento così importante. Per votare “Omaggio mediterraneo” c’è tempo fino al 16 giugno.

