Il congresso
05 dicembre 2025 alle 01:14

Unms, Podda  è il nuovo  presidente 

Marco Podda, già sub commissario nella fase di transizione, è il nuovo presidente della sezione di Cagliari e Provincia Sud Sardegna dell’Unione nazionale mutilati per servizio (Unms). La nomina è arrivata durante il congresso provinciale che si è svolto al T Hotel.

I lavori sono stati aperti dall’inno nazionale, dal silenzio d’ordinanza e dalla preghiera del mutilato. Non è mancata una riflessione profonda sulla figura del commendator Gianfranco Rilla. L’assemblea dei soci ha espresso la sua scelta con un segnale inequivocabile: l’unanimità nella scelta del nuovo presidente alla presenza di Alberto Rilla, figlio del compianto presidente, e dei massimi vertici dell’associazione. «Prometto un’evoluzione», le parole di Podda.

