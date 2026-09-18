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19 settembre 2026 alle 00:23

Universo da scoprire 

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Terzo e quarto appuntamento, oggi dalle 15 su Videolina, con il nuovo ciclo della trasmissione “Una finestra sull’universo”, condotto dall’astrofisico Manuel Floris (nella foto), direttore scientifico del Planetario de L’Unione Sarda. La prima parte avrà come argomento la materia oscura.

A guidare il racconto è proprio una cacciatrice di materia oscura: l'astrofisica Diana Scognamiglio in collegamento dalla California, ricercatrice presso la Duke University e il laboratorio.jpl della Nasa.Nella seconda parte l’argomento centrale saranno le onde radio dove Manuel Floris intervisterà il professor Ciriaco Goddi, che è astrofisico nonché professore di radioastronomia all'Università degli Studi di Cagliari.

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