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24 ottobre 2026 alle 00:42

Universo da scoprire 

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Questo pomeriggio dalle 15 torna su Videolina “Una finestra sull’universo”. Albert Einstein, padre della Relatività Generale, scoprì che lo spaziotempo può essere piegato e perturbato dalla materia. Una corpo celeste deforma lo spaziotempo come un tessuto viene piegato da una biglia e se si muove, lo perturba, creando onde chiamate gravitazionali. Teorizzate nel 1916, sono state scoperte solo nel 2015 e ci raccontano di eventi lontani casuati dallo scontro di corpi compatti e massicci. Di onde gravitazionali, della loro origine e di come osservarle, ce ne parla il fisico sardo Paolo Pani, professore di Fisica Teorica all’Università “La Sapienza” di Roma.

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