Universo da scoprire 

Quinto e sesto appuntamento (alle 15 e alle 15,15) con il nuovo ciclo della trasmissione “Una finestra sull’universo”, condotto dall’astrofisico Manuel Floris (nella foto), direttore scientifico del Planetario de L’Unione Sarda. La gravità al suo limite estremo è al centro della quinta puntata di “Una finestra sull’universo” dedicata ai Buchi Neri. Manuel Floris ne parla con Paolo Pani, fisico teorico dell’Università di Roma La Sapienza, con una laurea e un dottorato conseguiti a Cagliari. Nella sesta puntata l’argomento sarà “I mondi oceano”. Dalle lune ghiacciate di Giove e Saturno potrebbe arrivare una risposta alla ricerca della vita oltre la Terra. Floris ne discute con Grace Richards, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.