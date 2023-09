Universitario aggredito a Pisa 

Un pugno in faccia che fa male al corpo e all'anima. A subirlo un 22enne, sassarese, nella notte tra venerdì e sabato a Pisa. Alessandro Fenu studia matematica nell'Università statale della città toscana, usufruisce di una borsa di studio per il suo talento e mai aveva subito un'aggressione.

La festa

«Ero con altri colleghi in una discoteca - ricorda l’universitario - dove si festeggiavano le lauree di dodici studenti del dipartimento». Un ritrovo a tema perché tutti gli invitati dovevano presentarsi vestiti con abiti di richiamo sui due film record di incassi, Barbie e Oppenheimer, anche se, precisa il giovane, «i volti erano tutti riconoscibili». Ma il clima giocoso della serata prende d'improvviso un'altra piega quando, senza volerlo, Alessandro, intorno alle 3 urta ballando un 27enne anche lui universitario.

La lite

«Gli ho chiesto scusa. Non gli è però bastato e ha reagito in malo modo spingendomi per tre volte fuori dal locale». A questo punto Fenu gli chiede spiegazioni: «Volevo solo che ci chiarissimo». Così lo segue per qualche metro all'esterno della discoteca, ma l'altro sceglie la violenza. E senza alcun preavviso abbatte sul volto del sassarese il pugno di una persona “grossa il doppio” della sua vittima. «Ricordo il colpo e poi più niente. Sono rimasto per qualche minuto in stato di incoscienza».

In ospedale

Il risultato del cazzotto, aggravato pare da alcuni anelli alle dita, è una maschera di sangue sotto la quale, dopo la visita medica al pronto soccorso, si rivelano danni importanti. «Mi ha distrutto gli incisivi. Uno è fratturato, il secondo, in dislivello rispetto agli altri, sta per cadere. Ho anche il labbro spaccato e il naso deviato», elenca Fenu. Un gesto che parrebbe non avere ragioni e che sarebbe stato motivato dall'aggressore con una frase laconica: «Sono un animale».

La denuncia

«Lui è l'ex della mia attuale compagna ma tra noi due non sono mai avvenuti litigi o interazioni». Intanto Alessandro Fenu ha già sporto denuncia alla polizia: «Sono adirato per quello che è successo, mi ritengo una persona super-tranquilla». Tanta la solidarietà dei colleghi, ma ancora niente dall'università, mentre adesso il collega rischia un provvedimento disciplinare a ridosso della laurea.

