Universitari, la lotteria delle stanze in affitto  

Fino a qualche anno fa, per trovare inquilini che affittassero una stanza, occorreva pagare per mettere in evidenza l’annuncio. Oggi, se una stanza si libera tra settembre e novembre, quando inizia l’anno accademico, arrivano centinaia di richieste in pochi giorni. Con l’esplosione del mercato degli affitti brevi, che ha portato molti proprietari a trasformare i propri immobili in B&B, sono drammaticamente diminuiti gli alloggi disponibili per gli universitari fuori sede, che nel 2023/2024 erano 13.571.

“Guerra” per una stanza

Questo provoca una “guerra” tra gli studenti per accaparrarsi i pochi posti disponibili. «Ho messo un annuncio per una stanza e in un giorno ho ricevuto 20 chiamate», racconta Massimo Pirone, proprietario di un immobile in zona San Benedetto. «Ci sono ragazzi disposti a offrire più di quanto richiesto o a prendere la stanza senza neanche vederla». Chiara Sanna di Alghero, l’anno scorso ha dovuto visitare dieci case diverse prima di essere “scelta”. «Ogni volta dovevo effettuare i colloqui con gli inquilini, ho impiegato quasi un mese per trovare il posto letto».

Sul sito dell’agenzia immobiliare Stanza Semplice, che si rivolge agli universitari e offre 102 stanze, il primo alloggio disponibile è per febbraio 2025. “Abbiamo richieste molto più alte rispetto all’offerta e purtroppo non è semplice trovare nuovi appartamenti”, spiega il co-fondatore Michele Sessini. «Saremmo pronti a sviluppare nuovi progetti coi fondi Pnrr, ma è complicato e spesso le istituzioni non si vogliono imbarcare».

Prezzi in salita

La carenza di posti, oltretutto, genera un notevole aumento dei prezzi. Una singola in periferia non si trova a meno di 300 euro, prezzo che sale anche oltre i 400 euro avvicinandosi al centro. Simona Piana, di Sassari, spera di ottenere un posto alla Casa dello studente. «Gli affitti di Cagliari ormai sono simili a quelli di Milano, non ho trovato stanze a meno di 450 euro. Se non otterrò un posto allo studentato dovrò rimanere a Sassari e recarmi a Cagliari solo per gli esami». Anna Meledina, di Ozieri, ha invece aspettato per due mesi il ripescaggio alla Casa dello studente dopo aver provato a passare per la via degli affitti privati. «Trovavo solo case vecchie e lontanissime dalla facoltà, con prezzi che non scendevano sotto i 350 euro, utenze escluse».

«Il problema negli anni peggiora sempre di più, se uno è fortunato mantiene lo stesso contratto per anni, altrimenti molti sono costretti a viaggiare o a rinunciare alle lezioni, penso alle matricole che ricevono la borsa di studio a dicembre», commenta Niccolò Dessì di Reset Unica. Difficoltà esacerbate anche dai pochi posti disponibili nei campus universitari, che preoccupano le associazioni studentesche. «Oggi su 1.018 idonei solo 238 avranno un posto letto, gli altri dovranno cercare casa con grandi difficoltà e prezzi sempre più elevati», aggiunge il coordinatore di Unicaralis Matteo Pisu.

Critica anche Alessia Cherchi di Progetto Studenti: «La situazione non è sostenibile, se Cagliari vuole definirsi una città universitaria la disponibilità di case dovrebbe essere la priorità».

