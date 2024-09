Universitari in fuga dagli atenei isolani: «Qui poche chance»  

Dalla Sardegna si parte sempre più spesso anche per studiare e sempre più spesso per non tornare. Il 2023 ha registrato una leggera flessione nelle iscrizioni universitarie sia nell’Isola che fuori: dai 43.026 studenti del 2022 si scende a 41.564.

I dati

Secondo il rapporto Mete 2024 delle Acli, presentato ieri a Cagliari, gli atenei sardi hanno visto una riduzione complessiva di iscritti da 35.842 a 34.608. Numeri che raccontano di giovani sardi attratti dagli atenei della penisola, nonostante siano diminuiti anche quelli iscritti fuori regione passati da 7.184 nel 2022 a 6.956 nel 2023.E poi c’è la dispersione scolastica che in Sardegna si attesta sul 17,3% contro una media italiana del 10%. Nell’Isola le persone con almeno il diploma, tra i 25 e 64 anni, sono il 54,6% contro il 65,5 della media italiana: oltre il 10% in meno.

L’analisi

«Ci sono tanti elementi differenti che portano a scegliere un ateneo piuttosto che un altro. Noi abbiamo notato - afferma Vania Statzu, dell’Acli - che c'è una riduzione del numero complessivo di sardi che si iscrivono all'università e questo è anche figlio del fatto che la crisi demografica fa sì che ci siano in Sardegna sempre meno giovani. Nel 2002 la quota di popolazione tra i 19 e i 25 anni era circa il 10 % della popolazione, oggi è il 6,8 % circa e nel 2050 sarà il 4,5 %».

Complessivamente rimane nell’Isola, l’83,3% degli iscritti, di cui il 55% nell’ateneo cagliaritano e il 28% in quello sassarese, mentre il 17% degli studenti sardi preferisce università oltre Tirreno. Questa percentuale rappresenta dunque le cosiddette migrazioni universitarie, specchio di una terra che fatica a trattenere i suoi studenti, in cerca di formazione e futuro lontano dalle proprie radici.«Da un lato – prosegue Statzu - c'è una quota di ragazzi che sceglie di iscriversi ai corsi di laurea che non sono disponibili in Sardegna e quindi va in quelle università che offrono quello specifico corso di laurea. Oppure c'è proprio la volontà di lasciare l'Isola per vivere nuove esperienze. Spesso poi ci sono fratelli più grandi, che hanno già studiato fuori e possono agevolare dal punto di vista economico la permanenza di un secondo figlio nella stessa città».

La mappa dell’emigrazione

Le regioni in cui si trovano le Università a cui gli studenti sardi si iscrivono maggiormente sono Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. «Sono regioni più dinamiche – sottolinea Statzu - dove sperano di trovare più facilmente un’occupazione dopo l’università. Ma sono anche regioni caratterizzate da tipologie di offerta post diploma che non sono disponibili in Sardegna o comunque non sono disponibili ovunque. Pensiamo per esempio ai settori tecnici o altri come quello della moda e della comunicazione particolarmente forti in questi ambiti».

Il rettore

Per il rettore dell’università di Cagliari, Francesco Mola, nonostante tutto gli atenei sardi «reggono in merito al numero di iscritti. Noi dobbiamo continuare a lavorare, come già stiamo facendo, anche proponendo nuovi corsi più specifici e attrattivi, per essere aperti a studenti da tutto il mondo».Oggi è dunque necessaria una politica di sviluppo dell'accoglienza che sia di lungo termine. «Si può fare molto a livello soprattutto regionale con una politica di forte finanziamento per le famiglie e gli studenti per quel che riguarda il loro sostegno», aggiunge Ignazio Putzu prorettore al welfare degli studenti.

«Dobbiamo puntare al post laurea e a creare buone occasioni di lavoro – ribadisce l’assessora regionale all’istruzione Ilaria Portas -, quello che faremo come Giunta è lavorare a 360 gradi per creare nuove opportunità, è importante lavorare contemporaneamente su istruzione e lavoro».

