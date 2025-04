Universitari, affitti troppo cari e pochi alloggi 

Una giungla dove sopravvive chi è ha più disponibilità economiche e fortuna. L’anno accademico è in pieno svolgimento ma sta per ripartire la caccia disperata degli studenti universitari fuori sede di un appartamento da affittare, una stanza o un tetto dove poter studiare. Un’odissea piena di imprevisti, incertezze e compromessi, fatti di pagamenti in nero e condizioni degli alloggi al limite dell’abitabilità. I prezzi di locazione sono sempre più alti, anche perché i proprietari preferiscono destinare le loro case a b&b o altre attività più redditizie che tengono alla larga i rischi di morosità e di interminabili e costosi procedimenti legali. I posti alloggio a disposizione dall’Ersu sono una goccia in un oceano: 354 a fronte di 13.943 fuori sede. La soluzione la offre la legge con i contratti a canone concordato che tutelano proprietarie inquilini, ma in pochi sembrano conoscerla.

L’indagine

«Trovare una stanza a Cagliari è quasi impossibile», afferma Alessio Arriu, studente di Relazioni internazionali, di Guspini. «La situazione è ormai fuori controllo, a Is Mirrionis sono arrivati a chiedere 600 euro per una stanza. Un affitto davvero troppo alto, anche considerando il quartiere, al quale bisogna aggiungere le spese per wi-fi, luce, acqua e in alcuni casi anche la Tari».

Arriu è un componente dell’associazione studentesca UniCaralis. «Abbiamo fatto un’indagine, alla quale hanno partecipato 550 studenti, sul tema del caro affitti e delle difficoltà abitative vissute dagli studenti universitari nel capoluogo sardo. Secondo quanto emerso, il 34,9% degli studenti appartiene alla fascia Isee compresa tra i 5.000 e i 15.000 euro, mentre il 33,7% rientra nella fascia tra i 15.000 e i 25.000 euro. La maggioranza degli intervistati risiede nei quartieri di Is Mirrionis (29,6%) e San Benedetto (29,6%), zone considerate relativamente centrali e ben collegate con le sedi universitarie».

I dati mettono in luce i prezzi alle stelle. «Il costo medio di una stanza in affitto è pari a 300 euro, con le utenze escluse nel 54,7% dei casi, aggravando ulteriormente il carico economico per gli studenti. Preoccupante anche il dato relativo al sostegno economico: il 60% degli studenti dichiara che la borsa di studio non è sufficiente a coprire tutte le spese. Tra questi, il 72,5% afferma di non riuscire comunque a sostenere i costi universitari, nonostante svolga un’attività lavorativa. In molti casi (36,2%) è la famiglia a dover intervenire per garantire la prosecuzione degli studi».

Canoni concordati

Marco Cuccu fa parte del Sunia (Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari). «Gli studenti sono molto ingenui, non sanno che da 20 anni c’è una legge che li tutela e che impone per affitti non superiori ai 36 mesi i contratti a canone concordato. Che – precisa Cuccu – sono obbligatori. Se ciò non venisse rispettato gli studenti si possono rivolgere a noi, abbiamo gli strumenti per ottenere un costo equo e inoltre faremo rimborsare i soldi pagati in più». Potrebbe esserci una ritorsione da parte del proprietario? «No, con il dispositivo del giudice non c’è alcun rischio di essere sfrattati».

I proprietari

Stefano Tolu è il presidente dell’Associazione proprietari case & immobili (Apci). «Gli studenti fuori sede, che abitualmente trovavano alloggio nelle abitazioni private dei piccoli proprietari, oggi stanno risentendo della sempre minore disponibilità di posti dovuta al fatto che i proprietari di case stanno preferendo sempre più affittare a “scopo turistico” anziché a scopo studentesco o abitativo ordinario (giovani coppie e famiglie)». I canoni concordati garantiscono anche i proprietari. «In questo caso possono godere della cedolare secca al 10% e sconti sull’Imu».

