Università, via alle iscrizioni a Medicina 

C’è tempo sino al 25 luglio per iscriversi al semestre filtro dell’anno accademico 2025/2026 per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Le lezioni del semestre - un percorso formativo iniziale obbligatorio che consente allo studente di sostenere tre insegnamenti (ciascuno da 6 crediti): Chimica e propedeutica biochimica, Fisica, Biologia – inizieranno invece il primo settembre.

I corsi potranno essere seguiti in presenza, negli spazi che saranno individuati dall’ateneo sulla base del numero di iscritti, ma anche online in modalità sincrona, per agevolare la partecipazione di tutti gli studenti e le studentesse.

«Obiettivo dell’Ateneo è la massima efficacia didattica, garantendo una interazione diretta tra studenti e docenti», ha detto il Rettore Francesco Mola

L’iscrizione avviene in due passaggi: il primo è l’iscrizione tramite il portale www.universitaly.it, a partire dalle 10 del 23 giugno e fino alle 17 del 25 luglio. Il secondo è il perfezionamento dell’iscrizione, sempre entro le 17 del 25 luglio, sulla piattaforma attivata sul sito dell’Università. Quest’ultima fase includerà anche il pagamento del contributo forfettario di 250 euro. Saranno previsti riduzioni o esenzioni in funzione del reddito familiare.

