Università, una sfida lunga 30 anni 

Trent’anni di università nel cuore della città. A gennaio 2027 il Consorzio Uno festeggerà un anniversario che racconta una presenza radicata a Oristano, tra le mura di un chiostro che ogni giorno si trasforma in luogo di studio.

I dati

Le iscrizioni per il nuovo anno accademico sono ancora aperte, ma il dato è in linea con i 343 studenti del 2025. L’offerta comprende percorsi legati a turismo, biotecnologie, tecnologie alimentari, enologia, alla qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e ai beni archeologici. Dietro questa realtà c’è un equilibrio economico che continua a poggiare soprattutto sul sostegno della Regione. «Non abbiamo altri finanziamenti strutturali - spiega Francesco Asquer, direttore generale uscente e unico candidato ammesso alla selezione per il nuovo incarico – La Provincia ci concede gratuitamente la sede del Carmine, mentre altre risorse arrivano dalla partecipazione a bandi e progetti». Nel 2025 la Regione ha destinato al Consorzio 1,427 milioni di euro. Ma il bilancio dell’università non si legge solo nelle cifre. Si vede soprattutto nelle aule. In quella di Management delle destinazioni e del turismo culturale, per esempio, dove il secondo anno racconta percorsi diversi.

L’insegnante

Tra le storie più particolari c’è quella di Rosella Zoccheddu, insegnante all’Istituto tecnico “Mossa”. «Sono l’outsider del gruppo. Mi occupo di orientamento in uscita e durante una conferenza di presentazione dei corsi ho pensato che questo percorso potesse essere adatto anche a me». Così è tornata sui banchi, ritrovandosi a seguire le lezioni accanto ad alcuni suoi ex studenti. «All’inizio è stato un po’ imbarazzante, poi è diventata una cosa bella. Mi è capitato anche di sostenere l’esame di Geografia insieme a tre mie ex studentesse». E sul futuro non ha le idee chiare: «Ho già un lavoro, ma intanto ho arricchito le mie conoscenze».

«Una grande famiglia»

Per Noemi Zurru, di Pabillonis, il valore della sede sta soprattutto nell’atmosfera. «È un ambiente familiare e piacevole, dove ci si conosce e si crea un rapporto diretto. E poi c’è un dettaglio che sembra piccolo, ma non lo è: le aule sono climatizzate». Anche Elisa Uras, di San Gavino, sottolinea la dimensione. «Essendo una piccola realtà è più facile socializzare con i colleghi e con i professori si instaura un rapporto diretto. Non sei un numero come può accadere nelle grandi facoltà». Il futuro? «Il corso introduce una figura professionale nuova, che può offrire opportunità nel mondo del turismo».

Da Londra

Per Isaac Farella, origini oristanesi e anni trascorsi a Londra, è un ritorno. «È la prima volta che studio in Italia. Ho visto in questo corso un’opportunità e non mi sono pentito. È un bell’ambiente e in futuro vorrei restare qui».

Il presidente

Per il presidente Gianvalerio Sanna la sfida è «arricchire il territorio di opportunità utili a creare servizi e lavoro». E il prossimo tassello sarà l’attivazione del corso di Infermieristica. «Trent’anni di difficoltà non sono pochi; non è facile far riconoscere i diritti di un territorio che non è trainante dal punto di vista economico». Ora, con l’elezione del nuovo rettore di Sassari «si riapre un dialogo». Ma resta il nodo servizi: «Siamo contenti perché gli studenti riconoscono questa realtà ma dobbiamo migliorare le condizioni abitative per rendere Oristano una città universitaria».

RIPRODUZIONE RISERVATA