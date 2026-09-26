Università, ultime trattative 

Centonovantaquattro voti da far confluire sul proprio nome. Di Omar Chessa o Francesco Morandi, i due superstiti nella gara per eleggere il nuovo rettore che, domani, prevede il ballottaggio tra il primo, ordinario di Diritto Costituzionale e, il secondo, di Diritto del Turismo e Navigazione. Sono le preferenze che erano state assegnate, nella seconda votazione, a Sergio Uzzau, ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica, uscito dai giochi perché terzo classificato. Un bottino che i rumors davano diretto a Chessa, spinto da un presunto accordo tra lui e lo stesso Uzzau.

L’escluso

L’eventualità di un’intesa viene in ogni caso smentita dal medico il quale poi, in una lettera inviata al corpo accademico, indica i temi «che – scrive – ritengo essenziali e sui quali auspico possano essere assunti impegni chiari prima del voto». Uzzau chiede di adottare «netta discontinuità» e «piena autonomia» rispetto al rettore uscente, di garantire «un riesame trasparente» del nuovo dipartimento di Olbia oltre alla costruzione di «una squadra di Prorettori di riconosciuto profilo scientifico e istituzionale». Gli appelli sono per «un nuovo patto con il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario» e per un direttore generale da scegliere tra chi ha «esperienza dirigenziale nelle università italiane».

I due sfidanti

Tutti punti avallati da Omar Chessa in una sua missiva: «Sono largamente coerenti con le linee che ho sostenuto in questi mesi». «Ma tutto questo non porterà voti in automatico a nessuno», riferisce chi vive l’Ateneo e parla di grandi dubbi nei dipartimenti. «E la possibilità di tante schede bianche è alta, fatto che sarebbe un segnale non secondario. Così come una vittoria con poco margine, indicatore di un’università divisa». Morandi, rivolgendosi al personale in un’altra comunicazione, richiama invece unità: «Le scelte che riguardano il nostro Ateneo devono essere condivise, discusse e costruite insieme». Idem Chessa: «Il prossimo Rettore dovrà unire l’Ateneo, non dividerlo tra vincitori e sconfitti». Nonostante queste rassicurazioni nessuno si espone temendo «vendette» postume. Intanto si contano le preferenze sapendo che le promesse fatte in privato ai candidati lasciano il tempo che trovano. Conterà solo la cruda realtà dei numeri, tutti senza volto.

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