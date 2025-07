Università, sei milioni e un altro edificio 

Pioggia di finanziamenti dalla Regione alle due università sarde da destinare ai corsi attivati, a partire da quest'anno accademico, nel polo decentrato di Olbia. Oltre sei milioni di euro, di cui quasi 3 milioni e 300mila euro per l’organizzazione del corso in Ingegneria navale, unico in Sardegna, avviato nel capoluogo gallurese dall'università di Cagliari, e poco più di tre milioni assegnati per la gestione del corso di Infermieristica erogato dall'università di Sassari che si svolge al Mater Olbia Hospital. «I due corsi di laurea danno maggiore scelta e possibilità agli studenti consentendo di poter studiare nel proprio territorio senza dover affrontare spese e disagi di trasferte», ha detto l'assessora regionale all'Istruzione, Ilaria Portas. Un incremento dell'offerta formativa universitaria a Olbia che ha spinto l’amministrazione comunale a investire sull'acquisto di immobili per ampliare gli spazi destinati alla formazione. Domani, in Consiglio comunale all'ordine del giorno, l'approvazione dell'Aula ad autorizzare il Comune alla stipula del contratto di compravendita di un edificio, in centro città, adiacente alla sede amministrativa del Polo universitario. L'operazione rientra nel progetto Università al centro che punta alla riqualificazione urbana del cuore della città attraverso l'integrazione delle attività accademiche.(t.c.)

