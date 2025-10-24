Università, riaperte le iscrizioni 

Immatricolazioni riaperte all’Università di Cagliari e il debutto di cinque nuovi corsi di laurea. La decisione è stata presa per «favorire la più ampia partecipazione», come evidenziano dagli uffici del rettorato. I termini per le iscrizioni ai corsi di laurea e laurea magistrale, ad accesso libero, sono ora fissati al 31 dicembre 2025. La misura consente di accogliere le richieste di future studentesse e futuri studenti che non hanno potuto completare la procedura nella prima finestra. E anche per alcuni corsi di studio ad accesso programmato sono state attivate le procedure per la copertura dei posti residui. Per maggiori informazioni è possibile contattare le segreterie studenti delle facoltà dei singoli corsi di studio.

I numeri

Con 100 corsi di studio attivi – 49 di laurea triennale, 8 magistrali a ciclo unico e 43 di laurea magistrale – l’Università consolida la propria posizione tra i 17 “grandi atenei” italiani su un totale di 92.Le aree disciplinari coperte spaziano dall’ambito medico-sanitario a quello scientifico e tecnico, passando per l’umanistico, giuridico-economico e le scienze sociali. Cresce anche l’attenzione alla flessibilità: due corsi saranno erogati prevalentemente a distanza e due in modalità mista.Debuttano cinque nuovi corsi di laurea: biotecnologie marine e degli ecosistemi acquatici (sede di Oristano); logopedia; management delle destinazioni e del turismo culturale (sede di Oristano); servizio sociale e innovazione (sede di Nuoro); cinema, musiche, teatro.

Formazione

L’Ateneo rafforza anche l’offerta del terzo livello di formazione con 35 scuole di specializzazione in area medico-sanitaria e tre scuole in ambiti quali archeologia, beni architettonici e paesaggio, psicologia della salute. Per il 41° ciclo di dottorato (avvio autunno 2025) sono già state stanziate 135 borse di studio, sostenute dalla Regione e dal Fondo Sociale Europeo, per 19 dottorati interni e 14 in convenzione con altri atenei.Completano l’offerta numerosi master professionalizzanti e corsi abilitanti per l’insegnamento, a sostegno della formazione del personale docente della scuola.Per informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione è possibile visitare il sito www.unica.it.

