Università, prove tecniche di ripartenza 

Iglesias potrebbe avere, dal prossimo anno accademico, un polo universitario dedicato alle tecniche di estrazione, trattamento e bonifica dei bacini sterili. Durante il discorso inaugurale del nuovo anno accademico Francesco Mola, il rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, ha annunciato che «a Iglesias sta partendo un percorso con master nazionali e internazionali sulle terre rare, sul settore minerario, sulla rigenerazione dei territori e sull’economia. Master che sono propedeutici all’attivazione di un corso di ingegneria legato alla storia di quel territorio».

Il primo passo

I master rappresentano solo il primo passo di un progetto ambizioso, che potrebbe portare Iglesias a essere ripopolata da studenti sardi e non solo. I nuovi corsi si affiancherebbero ai master già esistenti e operativi presso le sedi del consorzio Ausi, ma l’ambizione non si limiterebbe ai soli master: «L’idea è quella di riattivare i corsi di laurea triennale in ingegneria mineraria – ha dichiarato Mauro Usai, presidente del consorzio Ausi – in modo da formare nuovi ingegneri minerari, capaci di occuparsi del soprassuolo di questi bacini sterili, specializzandosi nella coltivazione di materie prime indispensabili per la transizione energetica ed ecologica». I master e le lauree triennali si inseriscono nel progetto Cesa (Centro di Eccellenza per la Sostenibilità Ambientale), il cui sviluppo, curato dall’Ausi, è stato recentemente completato. Questo progetto, avviato 15 anni fa e finanziato dal Piano Sulcis, è stato per anni gestito da Igea, che in seguito lo ha ceduto all’Ausi. Tra i risultati conseguiti, spicca la realizzazione di un laboratorio chimico negli spazi adiacenti alla palazzina Bellavista.

La chiusura

La storia dell’università iglesiente è stata caratterizzata da molte difficoltà. Inaugurata la triennale in Scienze dei materiali nel 1996, dodici anni fa venne chiusa e reintegrata nell’Ateneo di Cagliari. La motivazione ufficiale fu la «mancanza di fondi», e nei primi mesi del 2009 venne sancita la chiusura definitiva delle lauree triennali a Iglesias, nonostante le numerose proteste di studenti e cittadini. Negli anni successivi, in città sono state aperte alcune sedi di università telematiche private, mentre il consorzio Ausi ha continuato a garantire la formazione post-universitaria, attivando ogni anno diversi master legati allo studio del territorio. «Sono convinto che sia necessario attivare al più presto i corsi triennali – ha dichiarato Usai – ma prima è fondamentale promuoverli e adeguare la città alle esigenze degli studenti. Il progetto è un’iniziativa di Ausi, che abbiamo già avviato lo scorso anno con il consigliere Alessandro Pilurzu e con la Giunta regionale. Oggi possiamo concretizzare la convenzione con l’Università».

