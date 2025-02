Università, primo centro di simulazione medica 

«Una struttura unica per la Sardegna». Gavino Mariotti, rettore dell’ateneo turritano, ha inaugurato con queste parole il Centro di Simulazione Medica ieri in via Piandanna nel Polo Bionaturalistico. Uno spazio da 450 mq dove gli specializzandi e gli studenti di Medicina e delle Professioni sanitarie potranno fare pratica usando strumenti all’avanguardia, simulazioni virtuali e scenari interattivi. Potendo contare su manichini-pazienti realistici, che reagiscono alle manovre, e sofisticati sistemi di diagnostica che “mimano” le problematiche da affrontare nella professione medica, da quelle in ambito ostetrico e ginecologico fino alle emergenze e perfino all’addestramento chirurgico con il simulatore laparoscopico su procedure cardiologiche, neurologiche e vascolari minivasive. «Gli studenti- dichiara Angela Spanu, Direttrice Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia- avranno la possibilità di capire dove sbagliano e come migliorarsi trovando soluzioni in maniera guidata». L’investimento per la struttura, il cui allestimento si è appena concluso, è di 1milione e 560mila euro provenienti dalla Regione, con co-finanziamento dell’università. La struttura è suddivisa in ambienti diversi, ognuno dei quali dedicato alla disciplina medica di riferimento, con visori da 85 pollici e che potrà ospitare 50 studenti.

